В апреле объемы частных денежных переводов уменьшились на 9,5% до $945 миллионов

В апреле объемы частных денежных переводов уменьшились на 9,5% и составили $945 млн. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на НБУ .

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Как изменились объемы переводов

Объем частных денежных переводов уменьшился на 9,5% и составил $945 млн.

Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, увеличилась на 7,5%, тогда как другие поступившие через официальные каналы частные переводы уменьшились на 32,5%.

В целом по официальным каналам направлено на 17,5% переводов меньше, чем в апреле прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы увеличился на 1.6% по сравнению с апрелем прошлого года.

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Напомним

Всего за январь — апрель 2023 г. объемы денежных переводов уменьшились на 12,8%, в том числе: чистая оплата труда — на 12,4%, частные трансферты — на 13,7%.

2021 объем денежных переводов в Украину увеличился на 25,4% до $15,026 млрд по сравнению с 2020 годом.