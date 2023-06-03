Volkswagen представила свой самый большой электрокар (фото)

Компания Volkswagen представила новый электрический микроавтобус ID. Buzz для Северной Америки, который сильно отличается от ранее вышедшей в Европе модели. Подробности модели раскрыты на официальном сайте Volkswagen.

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Так, для рынка Северной Америки со следующего года будет предлагаться удлиненная версия электромобиля, которая будет исключительно трехрядной, а при желании покупатель сможет выбрать и полноприводную трансмиссию с двумя электродвигателями.

Размеры ID. Buzz составляют 4887×1979×1895 мм при колесной базе 3239 мм. Он на 175 мм длиннее двухрядной версии. Внутри размещаются до семи пассажиров в салоне при стандартной компоновке 2−3−2.

Сидения второго ряда могут сдвигаться вперед и назад на расстояние до 200 мм и складываться в соотношении 60:40. Второй и третий ряды складываются, а задние сиденья можно полностью убрать.

Мощность составляет 282 л.с. в заднеприводной и 330 л. в полноприводной версии, максимальная скорость составляет 160 км/ч. Аккумулятор имеет емкость 91 кВт-ч. Запас хода пока не разглашается, но известно, что он превысит 400 км.

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ID. Buzz оснащен самым большим люком на крыше из всех предложений Volkswagen Group. Имея длину 1712 мм и ширину 1036 мм, опциональная панорамная крыша может изменяться от непрозрачной до прозрачной благодаря электрохроматической технологии.

Стандартное оборудование включает в себя сиденья с электроприводом, рулевое колесо с подогревом, раздвижные окна с электроприводом, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окружающее освещение и двери багажного отделения с электроприводом.

Информационно-развлекательная система минивэна в американской спецификации оснащается 12,9-дюймовым сенсорным дисплеем на центральной консоли, она предусматривает поддержку Android Auto и Apple CarPlay.

По всему салону разбросаны восемь зарядных портов USB-C, 110-вольтовая розетка спереди и 12-вольтовая традиционная розетка в грузовом отсеке. Объем багажника составляет от 306 до 2469 л.

Продажа начнется в 2024 году.