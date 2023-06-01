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1 июня 2023, 9:27 Читати українською

Binance увольняет 20% своего персонала, Bybit уходит из Канады: что нового на рынке криптовалют

Главное на ринке криптовалют.

Главное на ринке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Власти Канады начали расследование против Binance

Несколько недель после объявления криптобиржи Binance о прекращении деятельности в Канаде из-за новых нормативных требований, Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) начала расследование в отношении компании.

OSC применяет все свои регуляторные полномочия для получения документов и данных от Binance и возможно от третьих лиц. В то же время, биржа стремится противодействовать этим действиям, ссылаясь на соглашение 2022 года с OSC, которое запрещает применение принудительных мер.

10 мая, комиссия выдала «распоряжение о проведении расследования» с целью установить, допускала ли Binance нарушения канадского законодательства в области ценных бумаг.

Криптобиржа Bybit объявила об уходе из Канады

Криптовалютная биржа Bybit сообщила об уходе с канадского рынка. Причиной, как и в случае с Binance, стали новые регуляторные нормы в стране.

Вчера, 31 мая, биржа Bybit прекратила регистрацию новых пользователей из Канады. Существующие пользователи не смогут делать депозиты, увеличивать свои позиции и открывать новые контракты. Все открытые сделки должны быть закрыты до 30 сентября.

В прошлом году правительство страны опубликовало новые правила для криптофирм. В частности, криптовалютные биржи должны хранить активы пользователей отдельно от активов компании и использовать сторонний кастодиальный сервис.

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Китайская полиция закрыла стартап Trust Reserve, который выпустил стейблкоин с привязкой к юаню

Власти материкового Китая продолжают политику преследования криптовалютных компаний. На днях была задержана команда проекта Trust Reserve, стоящая за привязанным к юаню стейблкоином CNHC.

О задержаниях в Trust Reserve уведомлены члены семей сотрудников, офис проекта в Шанхае закрыт.

Компания Trust Reserve, ранее известная под именем CNHC Group, выпустила привязанный к юаню стейблкоин CNHC в 2021 году, а позднее привязанный к гонконгскому доллару токен HKDC. При этом оба стейблкоина были доступны только на одной централизованной бирже TruBit Pro.

Руководство компании планировало значительно увеличить доступность стейблкоинов на других централизованных площадках. Это, полагают местные СМИ, и привлекло внимание китайских властей, ведь в Поднебесной криптовалюты запрещены.

Binance увольняет 20% своего персонала

Крупнейшая криптобиржа мира в июне намерена сократить пятую часть штатных сотрудников. По данным Wu Blockchain, что факт сокращения персонала подтвердили люди, которым пришло соответствующее уведомление об увольнении.

Ожидается, что итого Binance сократит около 20% из 8 000 сотрудников по всему миру. Увольнения в криптовалютном бизнесе могут иметь серьезные последствия.

Во-первых, это может повлиять на моральный дух остального персонала, снизив производительность. Во-вторых, снизить доверие рынка, тем самым повлияв на цену криптоактивов.

Отвечая на запросы СМИ, представители Binance заверили, что сокращение штата не связано с вопросами оптимизации.

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Источник: Минфин
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