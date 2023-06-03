Россия продолжает продавать золото из резервного фонда Путина из-за дефицита бюджета

Министерство финансов России в мае 2023 продолжило продавать золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ), созданного под руководством Владимира Путина, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом идет речь в данных российского Минфина, сообщает Прайм.

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За месяц объем золота в составе ФНБ уменьшился до 517,11 тонны, по сравнению с 520,95 тонны по состоянию на 1 мая, 527,38 тонны — на 1 апреля, 539,25 тонны — на 1 марта, 551,28 тонны — на 1 февраля и 554,91 тонны на 1 января 2023 года.

Именно в январе Министерство финансов России впервые продало небольшой объем золота (3,6 тонны) из ФНБ.

В целом по состоянию на 1 июня объем ФНБ составил 12,35 трлн рублей, что эквивалентно $153,1 млрд. За месяц объем Фонда уменьшился на 0,13 трлн рублей или на $1,9 млрд.

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На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

9,05 млрд евро,

285,73 млрд китайских юаней,

517,1 тонны золота.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ составил $55,2 млн или 4,45 млрд рублей.

Таким образом, в мае объем евро, рублей и золота в составе ФНБ уменьшился, а юаней вырос на 2,6 млрд рублей.