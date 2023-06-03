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3 июня 2023, 12:11 Читати українською

Россия продолжает продавать золото из резервного фонда Путина из-за дефицита бюджета

Министерство финансов России в мае 2023 продолжило продавать золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ), созданного под руководством Владимира Путина, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом идет речь в данных российского Минфина, сообщает Прайм.

Министерство финансов России в мае 2023 продолжило продавать золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ), созданного под руководством Владимира Путина, чтобы покрыть дефицит бюджета.
Фото: pixabay.com

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За месяц объем золота в составе ФНБ уменьшился до 517,11 тонны, по сравнению с 520,95 тонны по состоянию на 1 мая, 527,38 тонны — на 1 апреля, 539,25 тонны — на 1 марта, 551,28 тонны — на 1 февраля и 554,91 тонны на 1 января 2023 года.

Именно в январе Министерство финансов России впервые продало небольшой объем золота (3,6 тонны) из ФНБ.

В целом по состоянию на 1 июня объем ФНБ составил 12,35 трлн рублей, что эквивалентно $153,1 млрд. За месяц объем Фонда уменьшился на 0,13 трлн рублей или на $1,9 млрд.

Читайте также: Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом — Reuters

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

  • 9,05 млрд евро,
  • 285,73 млрд китайских юаней,
  • 517,1 тонны золота.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ составил $55,2 млн или 4,45 млрд рублей.

Таким образом, в мае объем евро, рублей и золота в составе ФНБ уменьшился, а юаней вырос на 2,6 млрд рублей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 июня 2023, 13:05
#
Як же технічно тупін і ко розвалюють рф.
+
0
bonv
bonv
3 июня 2023, 13:08
#
Не одним хмизом. На російській Чукотці, в Білібінському районі, стався дефіцит курячих яєць. Їх продають не більше як десяток в одні руки. Купити яйця можна лише за паспортом. Про це повідомив голова регіону Владислав Кузнєцов. «Високі ціни на продукти, яких ще не вистачає на всіх. Розповіли, що яйця продають людям лише за паспортом — підхід, як у 90-х роках!», — йдеться у його дописі. Тим часом російські засоби масової пропаганди пишуть, що в Білібіно живе близько 5,5 тис осіб — це 10% від населення Чукотки. До містечка яйця привозять з Анадиря, що розташований за 600 км. До слова, інформація про великі черги за яйцями в Білібіно з’явилася це у лютому. У квітні привезені з Магадана яйця продавали за 600 рублів за десяток.
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