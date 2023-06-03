Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 29 мая по 2 июня, купил на межбанковском валютном рынке $11,93 млн и продал $468,95 млн. Отрицательное сальдо составило $457,02 млн против $432,21 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $24,81 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $131 млн;

продал $10 747,64 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $10 616,64 млн.

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