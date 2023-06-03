Национальный банк в течение недели, с 29 мая по 2 июня, купил на межбанковском валютном рынке $11,93 млн и продал $468,95 млн. Отрицательное сальдо составило $457,02 млн против $432,21 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $24,81 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $131 млн;
- продал $10 747,64 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $10 616,64 млн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Не хочет вводить обязательную продажу валютной выручки — пусть импортёрам продает из ЗВР.