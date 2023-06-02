Лоукостер Wizz Air обнародовал цену подписки на авиабилеты Wizz Multipass. Данная подписка позволит в течение полугода летать раз в месяц по фиксированной цене. Об этом сообщает avianews.com.
Wizz Air обнародовал цену подписки на авиабилеты
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На данном этапе можно выбрать подписку на все внутренние авиарейсы по Италии или все международные рейсы из Польши.
Ежемесячно пассажир сможет выбирать любое направление в рамках региона подписки и оформлять билет в одну сторону или туда-обратно в зависимости от того, какой пакет он выбрал.
Цены
Минимальная цена Wizz Multipass для Польши начинается от 239 злотых (53 евро) в месяц, если пассажир будет летать только в одну сторону, и от 478 злотых (106 евро) для перелетов туда-обратно.
Для Италии минимальная цена подписки составляет 37 евро в месяц для получения билетов в одну сторону и 74 евро — для билетов туда-обратно.
Перевозка багажа
Wizz Multipass по минимальной стоимости включает в себя перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40×30×20 см. Пассажир может докупить большую ручную кладь и багаж как дополнительные услуги или сразу оформить более дорогую подписку, которая будет включать больше вещей.
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Подписка и оформление
Подписка на авиабилеты Wizz Air предполагает, что деньги будут сниматься с карты пассажира ежемесячно в течение полугода. Отменить подписку можно будет только в течение 14 дней после ее оформления, если пассажир не совершил перелет.
Оформлять билеты с Wizz Multipass необходимо не менее 5 дней до вылета на специальном сайте multipass.wizzair.com. Если пассажир не сможет улететь какого-нибудь месяца, то билет нельзя перенести на следующий месяц.
Авиакомпания также не позволяет вносить изменения в уже оформленный билет. Летать сможет только тот пассажир, который оформил подписку. Передать авиабилет другому человеку нельзя.
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