Wizz Air обнародовал цену подписки на авиабилеты

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июня 2023, 19:07 Читати українською

Wizz Air обнародовал цену подписки на авиабилеты

Лоукостер Wizz Air обнародовал цену подписки на авиабилеты Wizz Multipass. Данная подписка позволит в течение полугода летать раз в месяц по фиксированной цене. Об этом сообщает avianews.com.

Лоукостер Wizz Air обнародовал цену подписки на авиабилеты Wizz Multipass.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На данном этапе можно выбрать подписку на все внутренние авиарейсы по Италии или все международные рейсы из Польши.

Ежемесячно пассажир сможет выбирать любое направление в рамках региона подписки и оформлять билет в одну сторону или туда-обратно в зависимости от того, какой пакет он выбрал.

Цены

Минимальная цена Wizz Multipass для Польши начинается от 239 злотых (53 евро) в месяц, если пассажир будет летать только в одну сторону, и от 478 злотых (106 евро) для перелетов туда-обратно.

Для Италии минимальная цена подписки составляет 37 евро в месяц для получения билетов в одну сторону и 74 евро — для билетов туда-обратно.

Перевозка багажа

Wizz Multipass по минимальной стоимости включает в себя перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40×30×20 см. Пассажир может докупить большую ручную кладь и багаж как дополнительные услуги или сразу оформить более дорогую подписку, которая будет включать больше вещей.

Читайте также: Лоукостер Wizz Air запустит новые маршруты из Польши

Подписка и оформление

Подписка на авиабилеты Wizz Air предполагает, что деньги будут сниматься с карты пассажира ежемесячно в течение полугода. Отменить подписку можно будет только в течение 14 дней после ее оформления, если пассажир не совершил перелет.

Оформлять билеты с Wizz Multipass необходимо не менее 5 дней до вылета на специальном сайте multipass.wizzair.com. Если пассажир не сможет улететь какого-нибудь месяца, то билет нельзя перенести на следующий месяц.

Авиакомпания также не позволяет вносить изменения в уже оформленный билет. Летать сможет только тот пассажир, который оформил подписку. Передать авиабилет другому человеку нельзя.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами