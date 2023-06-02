Минэкономики модернизирует программу «доступных кредитов 5-7-9%» для бизнеса на деоккупированных территориях

Программа «Доступные кредиты 5−7-9%» будет модернизирована для реализации запроса на финансирование бизнеса, работающего на деоккупированных территориях и перерабатывающих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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«Бизнес, работающий на деоккупированных территориях, нуждается в особом внимании и финансовой поддержке, чтобы иметь возможность восстановиться. Поэтому мы модернизируем для них программу доступных кредитов, учитывая сложные обстоятельства, в которых находятся эти предприятия.

В частности, предлагаем снизить для них процентную ставку по кредиту и увеличить покрытие портфельных гарантий", — заявила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

Кроме того, таким предприятиям, а также компаниям перерабатывающей отрасли предлагается увеличить лимит кредита и срок его выдачи.

Среди других вопросов изменения программы доступных кредитов участники нраады обсуждали также необходимость дифференцировать деоккупированные территории по уровню риска, возможность предоставлять кредиты предприятиям, имеющим задолженность по ранее полученным кредитам, а также возможность отмены залога как условия кредитования, учитывая, что основные фонды и имущество многих компаний в результате действий агрессора было уничтожено, похищено или повреждено.

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Также представители регионов обратили внимание на сложность для бизнеса выполнить условие кредитования по программе по предоставлению отчетности о деятельности предприятий за 2022 год, когда на территориях велись активные боевые действия, финансовая документация была уничтожена оккупантами.

Отдельно обсуждались возможности запуска программ муниципальных гарантий.

Представители банковских учреждений и руководство регионов, часть территорий которых были деоккупированы, подчеркнули, что спрос на программу доступного кредитования у бизнеса есть, и он готов ею воспользоваться для возобновления своей деятельности при изменении программы под его потребности.