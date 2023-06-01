Главное за четверг: Зерновое соглашение, новый пакет военной помощи от США и прогноз курса валют на июнь

ООН пытается спасти зерновое соглашение. Как сообщил вчера вечером Reuters, ссылаясь на свои источники, Организация предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу по транзиту российского аммиака через территорию Украины. Источник Reuters также заявляет, что Украина и Турция якобы уже согласились с этим предложением и ООН ждет ответа от России. Что стоит за этой новостью и как влияет на валютный рынок, расскажет «Минфин».

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