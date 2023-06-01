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1 июня 2023, 19:36 Читати українською

Россия не может вывести из Индии доходы от продажи нефти на миллиарды долларов — Bloomberg

Из-за дисбаланса в торговых отношениях Россия ежемесячно накапливает до $1 млрд в рупиях, хранящихся в индийских банках. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за дисбаланса в торговых отношениях Россия ежемесячно накапливает до $1 млрд в рупиях, хранящихся в индийских банках.
Фото: twitter.com/narendramodi

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За последний год Россия стала ведущим поставщиком нефти в Индию, значительная часть сырья продается по рупиям, которые российские компании не могут вывести.

В первом квартале дефицит внешней торговли Индии с Россией составил $14,7 млрд. Поэтому в России формируется избыток рупий — российским компаниям трудно обменять их на рубли из-за валютных ограничений.

Из-за этого дисбаланса, на счетах индийских банков ежеквартально будут оседать рупии на $2−3 млрд, которые Россия не сможет использовать. Эта сумма прибавится примерно к $147 млрд чистых иностранных активов, созданных Россией за рубежом в течение 2022 года.

Варианты

По данным источников Bloomberg, стороны обсуждают несколько вариантов решения этой проблемы. Так, Центральный банк Индии (RBI) предложил вкладывать избыток рупий в местные ценные бумаги, в частности, государственные облигации Индии.

Еще один вариант предусматривает инвестиции российских компаний на индийских рынках капитала или использование запасов рупий для инвестиций в индийские инфраструктурные проекты в обмен на акции.

Читайте также: Из-за санкций на нефть россия потеряла $40 миллиардов

Однако для России единственным приемлемым вариантом является использование валют третьих стран, таких как китайский юань или дирхам Объединенных Арабских Эмиратов, говорят источники агентства.

В то же время они отмечают, что Россия имеет ограниченное влияние на эту ситуацию из-за нехватки покупателей нефтью, которые могли бы заменить Индию.

Большинство рупий в индийских банках накопилось на счетах «Роснефти», которой принадлежит 50% акций Nayara Energy Ltd., второго по величине нефтеперерабатывающего предприятия Индии.

Bloomberg отмечает, что неспособность получать доходы от экспорта нефти лишает Россию жесткой валюты в то время, когда ее экспортеры уже сталкиваются с задержками платежей. В результате это может привести к девальвации рубля.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Paymob Money
Paymob Money
1 июня 2023, 21:21
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0
preyvanamor
preyvanamor
1 июня 2023, 21:50
#
А в мене інше питання: це що виходить, що в Індії за минулий рік відбувся такий гігантський ріст автопарку, що індусам РАПТОВО знадобилось так багато жижи з боліт? на що йде вся та куплена нафта? де є якісь дані?
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