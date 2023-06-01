Банки улучшили прогноз развития ситуации в финансовом секторе — НБУ

Большинство опрошенных Национальным банком руководителей банков и небанковских финансовых компаний сообщили об улучшении состояния финансового сектора за последние шесть месяцев (57% вместо 3% в ноябре 2022 года), а доля респондентов, ожидающих ухудшения в последующие полгода, сократилась с 51% до 3 %. Об этом свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках финансового сектора» за май 2023 года.
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Второй опрос респонденты улучшают собственные оценки устойчивости финансового сектора к значительным негативным событиям. Доля опрошенных, оценивших устойчивость финсектора как высокую или очень высокую, снова повысилась. Общий баланс ответов достиг рекордного значения с начала опроса в мае 2018 года.
В то же время заметно изменились в сторону улучшения оценки общего уровня риска в финансовом секторе — доля респондентов, считавших его высоким или очень высоким, снизилась с 83% до 58%.
Участники опроса продолжают улучшать собственные оценки текущего состояния финансового сектора — баланс ответов (+11%) приобрел положительное значение впервые с начала полномасштабного вторжения.
Ключевые факторы
Ключевым для финансового сектора, по результатам опроса, остался риск войны с россией, однако перечень главных рисков претерпел существенные изменения.
На второе место вернулся фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы. До сих пор с начала полномасштабной войны этот риск едва попадал в десятку.
В пятерку ключевых попали риски мошенничества и киберугроз, риски уровня экономической активности и стоимости активов и качества залога.
Факторы уровня инфляции, обменного курса сместились с лидеров к концу двадцатки наибольших рисков.
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Опрос
Опрос проводился с 11 по 24 мая 2023 года с участием руководителей 22 банков, десяти страховщиков и трех инвестиционных компаний. В выборку не попали финансовые учреждения, к которым были применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Итоговые результаты не решались на размер банка/компании или их доли на рынке — все ответы равноценны.
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