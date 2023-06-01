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1 июня 2023, 18:32 Читати українською

Банки улучшили прогноз развития ситуации в финансовом секторе — НБУ

Большинство опрошенных Национальным банком руководителей банков и небанковских финансовых компаний сообщили об улучшении состояния финансового сектора за последние шесть месяцев (57% вместо 3% в ноябре 2022 года), а доля респондентов, ожидающих ухудшения в последующие полгода, сократилась с 51% до 3 %. Об этом свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках финансового сектора» за май 2023 года.

Большинство опрошенных Национальным банком руководителей банков и небанковских финансовых компаний сообщили об улучшении состояния финансового сектора за последние шесть месяцев (57% вместо 3% в ноябре 2022 года), а доля респондентов, ожидающих ухудшения в последующие полгода, сократилась с 51% до 3 %.
Фото: НБУ

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Второй опрос респонденты улучшают собственные оценки устойчивости финансового сектора к значительным негативным событиям. Доля опрошенных, оценивших устойчивость финсектора как высокую или очень высокую, снова повысилась. Общий баланс ответов достиг рекордного значения с начала опроса в мае 2018 года.

В то же время заметно изменились в сторону улучшения оценки общего уровня риска в финансовом секторе — доля респондентов, считавших его высоким или очень высоким, снизилась с 83% до 58%.

Участники опроса продолжают улучшать собственные оценки текущего состояния финансового сектора — баланс ответов (+11%) приобрел положительное значение впервые с начала полномасштабного вторжения.

Ключевые факторы

Ключевым для финансового сектора, по результатам опроса, остался риск войны с россией, однако перечень главных рисков претерпел существенные изменения.

На второе место вернулся фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы. До сих пор с начала полномасштабной войны этот риск едва попадал в десятку.

В пятерку ключевых попали риски мошенничества и киберугроз, риски уровня экономической активности и стоимости активов и качества залога.

Факторы уровня инфляции, обменного курса сместились с лидеров к концу двадцатки наибольших рисков.

Читайте также: Бизнес сохраняет положительные оценки результатов своей деятельности — НБУ

Опрос

Опрос проводился с 11 по 24 мая 2023 года с участием руководителей 22 банков, десяти страховщиков и трех инвестиционных компаний. В выборку не попали финансовые учреждения, к которым были применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Итоговые результаты не решались на размер банка/компании или их доли на рынке — все ответы равноценны.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
1 июня 2023, 18:37
#
Під час війни доля непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України збільшилася до 39,3% станом на 1 травня з 38,8% станом на 1 квітня. Як повідомляє прес-служба НБУ, обсяг кредитів, за якими не виконуються зобов’язння, у квітні збільшився на 1,2 млрд грн. При цьому загальний обсяг кредитного портфеля банків зменшився на 11,1 млрд грн. Сума непрацюючих кредитів становить 435,3 млрд грн. Більша частина — 326 млрд грн — припадає на банки з державною часткою участі. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка таких кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року — з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року, а кредитний портфель — збільшувався.
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0
Pay Mob
Pay Mob
1 июня 2023, 19:05
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