Финская авиакомпания Finnair предлагает скидку 95% для украинцев на авиабилеты в Хельсинки при полете до 30 сентября 2023 года из пяти городов Европы. Об этом сообщает avianews.com.
Финская авиакомпания дает украинцам скидку 95% на билеты в Хельсинки
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Скидка распространяется на тариф, но не действует на собрание аэропорта.
Купить билеты по сниженной цене можно только в одну сторону из аэропортов Кракова, Варшавы, Гданьска, Будапешта и Праги в Хельсинки.
Исключение
Исключение составляет рейс Варшава-Хельсинки AY1144 — на него скидка не действует.
Как получить скидку
Авиабилеты на рейсы Finnair по сниженной цене можно купить на сайте авиакомпании. Для этого необходимо нажать Use a discount code и добавить в форму бронирования промо-код UKRAINE95.
Билет необходимо искать только в одну сторону из Кракова, Варшавы, Гданьска, Будапешта и Праги в Хельсинки. Для этого нужно выбрать «One way» в форме бронирования. Если выбрать билеты в обе стороны, скидка не действует.
Читайте также: Turkish Airlines анонсировала рекордное для отрасли соглашение на 600 самолетов
Цена
Стандартная цена перелета из Кракова в Хельсинки на 20 июля составляет 1027 злотых по тарифу Economy Classic. Он включает в себя 8 кг ручной клади и багаж до 23 кг.
Если использовать промокод UKRAINE95, то цена билета снижается до 102 злотых (22 евро).
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии