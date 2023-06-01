Финская авиакомпания дает украинцам скидку 95% на билеты в Хельсинки

Финская авиакомпания Finnair предлагает скидку 95% для украинцев на авиабилеты в Хельсинки при полете до 30 сентября 2023 года из пяти городов Европы. Об этом сообщает avianews.com.

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Скидка распространяется на тариф, но не действует на собрание аэропорта.

Купить билеты по сниженной цене можно только в одну сторону из аэропортов Кракова, Варшавы, Гданьска, Будапешта и Праги в Хельсинки.

Исключение

Исключение составляет рейс Варшава-Хельсинки AY1144 — на него скидка не действует.

Как получить скидку

Авиабилеты на рейсы Finnair по сниженной цене можно купить на сайте авиакомпании. Для этого необходимо нажать Use a discount code и добавить в форму бронирования промо-код UKRAINE95.

Билет необходимо искать только в одну сторону из Кракова, Варшавы, Гданьска, Будапешта и Праги в Хельсинки. Для этого нужно выбрать «One way» в форме бронирования. Если выбрать билеты в обе стороны, скидка не действует.

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Цена

Стандартная цена перелета из Кракова в Хельсинки на 20 июля составляет 1027 злотых по тарифу Economy Classic. Он включает в себя 8 кг ручной клади и багаж до 23 кг.

Если использовать промокод UKRAINE95, то цена билета снижается до 102 злотых (22 евро).