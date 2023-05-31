Украина получила от США $1,25 млрд финансовой поддержки в рамках проекта Всемирного банка PEACE. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Twitter.
Украина получила $1,25 миллиарда от США через Всемирный банк
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«Средства пойдут на поддержку государственного бюджета, в частности, социальные и гуманитарные расходы», — написал он.
Шмигаль поблагодарил США и Всемирный банк за помощь в борьбе с агрессором.
Напомним
«Минфин» писал, что в 2023 году Украина получила от международных партнеров $18,5 млрд бюджетной поддержки.
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Источник: Минфин
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