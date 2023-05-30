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30 мая 2023, 18:29 Читати українською

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд улучшил свой прогноз по росту украинской экономики в 2023 году. Если раньше там ожидали, что ВВП может измениться от -3% до +1%, то ожидают рост на 1−3%. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Международный валютный фонд улучшил свой прогноз по росту украинской экономики в 2023 году.
Фото: slovoidilo.ua

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«Украинская экономика показала невероятную устойчивость — экономическая активность в первом квартале возросла, энергетическая инфраструктура возобновилась после атак, валютный рынок стабилизировался, а инфляция начала решительно снижаться. Мы ожидаем более сильного восстановления, поскольку экономика постепенно адаптируется к условиям войны», — отметил глава миссии МВФ Гэвин Грей.

Он также добавил, что перспективы остаются очень неопределенными, потому что война продолжается.

«Внедрение структурных реформ в рамках программы, включая реформу государственного управления, борьбу с коррупцией и управление государственными инвестициями, укрепит институции и заложит основу для мощного и устойчивого роста. Они, в частности, улучшат среду, способствуя усилиям по восстановлению и реконструкции, которые сейчас начинает власть, и таким образом будут способствовать привлечению крайне необходимых инвестиций частного сектора», — заявил Грей.

Достижение соглашения

По итогам работы миссии МВФ в Вене Украина достигла соглашения на уровне персонала о получении второго транша в размере $900 млн. Это соглашение еще должно утвердить правление МВФ. Ожидается, что соответствующее решение будет принято в ближайшие недели.

Напомним

«Минфин» писал, что миссия МВФ начала работу в Вене 23 мая по первому пересмотру четырехлетней программы с Украиной на сумму $15,6 млрд.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
zevs1
zevs1
30 мая 2023, 21:49
#
Увеличивая налоговую фискальную политику с поднятием тарифов с 1июня на электрику, а также ростом цен на бензин и дизель с 1июля, также падение доходов населения как и самого населения 10млн выехавших гарантирует падение рынка сбыта товаров и услуг в Украине.
МВФ ожидает роста ВВП в Украине, вы серьезно???
+
0
neverice
neverice
30 мая 2023, 22:27
#
Експертний рівень аналітиків МВФ уж точно вищий за ваш. Тому, вони серйозно.
+
0
zevs1
zevs1
30 мая 2023, 22:45
#
Вы в состоянии Обосновать выводы МВФ ,или так языком потрепать охота.
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