Nvidia станет первым производителем чипов в США, стоимость которого превышает $1 триллион

Американская компания Nvidia во вторник, 30 мая, была на пути к тому, чтобы впервые превысить рыночную капитализацию в $1 трлн, что сделало бы ее первым производителем чипов в США, присоединившимся к клубу компаний с капитализацией в триллион долларов. Об этом сообщает Reuters.

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Акции Nvidia

Акции компании в последний раз выросли на 3,8% до $404,17 на премаркете.

Meta, стоимость которой на момент последнего закрытия оценивалась примерно в $670 млрд, в 2021 году достигла рубежа рыночной капитализации в триллион долларов.

В список американских компаний с капитализацией в $1 трлн входят:

Apple,

Alphabet,

Microsoft,

Amazon.

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Популярность искусственного интеллекта спровоцировала дефицит на чипы. Спрос на продукцию Nvidia привел к росту акций компании примерно на 167%.

Производители серверов и их прямые клиенты говорят, что им приходится ждать больше шести месяцев, чтобы получить новейшие графические чипы Nvidia.