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29 мая 2023, 18:41 Читати українською

Доля пяти бигтехов в S&P 500 выросла до 25%. Что это значит

Рыночная стоимость пяти технологических компаний — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и NVIDIA— достигла 25% от общей капитализации всего индекса S&P 500. Столь значительное влияние этих компаний на широкий рынок несет в себе риски для инвесторов, пишет Business Insider.

Рыночная стоимость пяти технологических компаний — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и NVIDIA— достигла 25% от общей капитализации всего индекса S&P 500.

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Что известно

Это первый случай в истории, когда пять самых дорогих публичных компаний США относятся к одной отрасли.

По данным британской компании по управлению активами Schroders, в предыдущий раз вес топ-5 компаний в индексе превышал 25% более полувека назад — в 1960-х годах. Но тогда это были компании из разных секторов экономики — AT&T, General Motors, Dupont, Exxon и General Electric.

Акции компаний из одной отрасли, как правило, зависят от одних и тех же макроэкономических факторов. Для IT-сектора это, например, процентные ставки. Их рост бьет по технологическим компаниям сильнее, чем по остальным, поскольку они больше зависят от заемных средств.

По словам основателя аналитической компании Minerva Analysis Кэтлин Брукс, из-за большого влияния технологических компаний на широкий рынок он теперь более уязвим перед резкими колебаниями цен на акции бигтехов.

«Если процентные ставки вырастут до 7%, как предупреждал на днях Джейми Даймон, это станет плохой новостью для всего рынка», — заключила Брукс.

Напомним

Ранее в этом месяце глава JPMorgan Сhase Джейми Даймон не исключил, что ключевая ставка в США в итоге вырастет до 7%. Сейчас она находится на уровне 5−5,25%.

Рост S&P 500 в этом году был обусловлен по большей части ралли в акциях бигтехов.

С начали года котировки каждой из пяти компаний выросли на десятки процентов, при этом бумаги той же NVIDIA подорожали более чем в два раза. Спросу на акции способствовали ожидания снижения ставки в США уже в этом году и развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом.

В результате технологический индекс NASDAQ 100 с начала года подскочил на 30,7%. Для сравнения, S&P 500 за это же время прибавил 9,53%. Котировки SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT), который отслеживает динамику акций в S&P 500 за исключением технологического сектора, с начала года прибавили всего 2,12%.

Стремительный рост акций в IT-секторе на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта вызвал опасения, что на рынке сформировался новый пузырь. Тем не менее профессор финансов Уортонской школы бизнеса при Университете Пенсильвании Джереми Сигел заявил, что страхи преувеличены, а пузыря на рынке еще нет.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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