Доля пяти бигтехов в S&P 500 выросла до 25%. Что это значит

Рыночная стоимость пяти технологических компаний — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и NVIDIA— достигла 25% от общей капитализации всего индекса S&P 500. Столь значительное влияние этих компаний на широкий рынок несет в себе риски для инвесторов, пишет Business Insider.

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Что известно Это первый случай в истории, когда пять самых дорогих публичных компаний США относятся к одной отрасли. По данным британской компании по управлению активами Schroders, в предыдущий раз вес топ-5 компаний в индексе превышал 25% более полувека назад — в 1960-х годах. Но тогда это были компании из разных секторов экономики — AT&T, General Motors, Dupont, Exxon и General Electric.

Акции компаний из одной отрасли, как правило, зависят от одних и тех же макроэкономических факторов. Для IT-сектора это, например, процентные ставки. Их рост бьет по технологическим компаниям сильнее, чем по остальным, поскольку они больше зависят от заемных средств. Читайте: Акции NVIDIA взлетели почти на 30% и обновили исторический максимум

По словам основателя аналитической компании Minerva Analysis Кэтлин Брукс, из-за большого влияния технологических компаний на широкий рынок он теперь более уязвим перед резкими колебаниями цен на акции бигтехов.

«Если процентные ставки вырастут до 7%, как предупреждал на днях Джейми Даймон, это станет плохой новостью для всего рынка», — заключила Брукс.

Напомним Ранее в этом месяце глава JPMorgan Сhase Джейми Даймон не исключил, что ключевая ставка в США в итоге вырастет до 7%. Сейчас она находится на уровне 5−5,25%.

Рост S&P 500 в этом году был обусловлен по большей части ралли в акциях бигтехов. С начали года котировки каждой из пяти компаний выросли на десятки процентов, при этом бумаги той же NVIDIA подорожали более чем в два раза. Спросу на акции способствовали ожидания снижения ставки в США уже в этом году и развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом. Читайте: Жесткая посадка Virgin Galactic и новый рекорд NVIDIA: взлеты и падения недели

В результате технологический индекс NASDAQ 100 с начала года подскочил на 30,7%. Для сравнения, S&P 500 за это же время прибавил 9,53%. Котировки SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT), который отслеживает динамику акций в S&P 500 за исключением технологического сектора, с начала года прибавили всего 2,12%.