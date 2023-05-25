Акции NVIDIA взлетели почти на 30% и обновили исторический максимум

Чистая прибыль достигла $2,04 млрд, что на 25,92% больше, чем годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила $1,09 против прогноза в $0,92. Bloomberg отмечает, что прибыль превзошла прогноз сильнее всего за последние пять лет.

Высокие результаты этого подразделения обусловлены спросом на чипы со стороны поставщиков облачных услуг и компаний потребительского сектора, которые развивают технологии, связанные с искусственным интеллектом.

В текущем квартале NVIDIA ожидает выручку около $11 млрд (возможно отклонение на 2% в ту или сторону). Это на 33% больше, чем годом ранее. Прогноз компании также поддержал спрос на акции, поскольку на Уолл-стрит рассчитывали на выручку в $7,15 млрд. Если компания сумеет реализовать свои планы, текущий квартал может стать лучшим в ее истории.

В инвесткомпании Sanford C. Bernstein отметили, что NVIDIA, по всей видимости, находится в уникальном положении. Компания не дает прогнозов по сегментам, однако, исходя из общего прогноза по выручке, в текущем квартале доходы подразделения дата-центров должны вырасти сразу на 75%.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод на 10% скидку: minfin10.