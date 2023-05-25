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25 мая 2023, 15:54 Читати українською

Акции NVIDIA взлетели почти на 30% и обновили исторический максимум

NVIDIA после закрытия основной торговой сессии представила квартальный отчет, который превзошел ожидания Уолл-стрит. После этого акции взлетели на постмаркете NASDAQ на 29,34%, до $394,97 за штуку, обновив исторический максимум.

NVIDIA после закрытия основной торговой сессии представила квартальный отчет, который превзошел ожидания Уолл-стрит.

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Прибыль NVIDIA

По итогам постмаркета бумаги скорректировались до $380,6, что все еще на 24,63% выше уровня закрытия основной торговой сессии.

Выручка NVIDIA в первом финансовом квартале сократилась год к году на 13%, до $7,19 млрд. При этом по сравнению с предыдущим кварталом она выросла на 19%. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали выручку в $6,52 млрд.

Чистая прибыль достигла $2,04 млрд, что на 25,92% больше, чем годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила $1,09 против прогноза в $0,92. Bloomberg отмечает, что прибыль превзошла прогноз сильнее всего за последние пять лет.

Продажи чипов для центров обработки данных принесли NVIDIA рекордные $4,28 млрд (+14%) вместо ожидаемых $3,9 млрд.

Высокие результаты этого подразделения обусловлены спросом на чипы со стороны поставщиков облачных услуг и компаний потребительского сектора, которые развивают технологии, связанные с искусственным интеллектом.

В текущем квартале NVIDIA ожидает выручку около $11 млрд (возможно отклонение на 2% в ту или сторону). Это на 33% больше, чем годом ранее. Прогноз компании также поддержал спрос на акции, поскольку на Уолл-стрит рассчитывали на выручку в $7,15 млрд. Если компания сумеет реализовать свои планы, текущий квартал может стать лучшим в ее истории.

В инвесткомпании Sanford C. Bernstein отметили, что NVIDIA, по всей видимости, находится в уникальном положении. Компания не дает прогнозов по сегментам, однако, исходя из общего прогноза по выручке, в текущем квартале доходы подразделения дата-центров должны вырасти сразу на 75%.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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wijamit390
wijamit390
25 мая 2023, 17:10
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Пацаны, нужно в недвижку в Украине инвестировать, говорю вам.
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