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29 мая 2023, 12:37 Читати українською

В Британии хотят ограничить цены на продукты питания для борьбы с инфляцией

Правительство Великобритании разрабатывает план по ограничению розничными продавцами цен на основные продукты питания, такие как хлеб и молоко, пишет The Telegraph.

Правительство Великобритании разрабатывает план по ограничению розничными продавцами цен на основные продукты питания, такие как хлеб и молоко, пишет The Telegraph.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахБорьба с инфляциейЭтот шаг станет самой большой попыткой управлять ценами в супермаркетах со времен контроля, установленного премьер-министром Эдвардом Хитом в 1973 году.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Борьба с инфляцией

Этот шаг станет самой большой попыткой управлять ценами в супермаркетах со времен контроля, установленного премьер-министром Эдвардом Хитом в 1973 году.

Предложение заключить соглашения по потолку цен на продукты питания в последние две недели обсуждалось в правительстве и среди представителей отрасли.

В Великобритании растет обеспокоенность постоянным давлением на финансы домохозяйств из-за инфляции и роста стоимости заимствований.

Источник в министерстве финансов отметил, что «инфляция более устойчива, и ее труднее избавиться, чем ожидалось».

Базовая инфляция в стране в апреле выросла до 6,8%, самого высокого уровня за 31 год. Великобритания имеет самый высокий уровень инфляции среди G7, наряду с Италией.

Министр финансов Джереми Хант заявил, что снижение налогов маловероятно до следующей весны.

Напомним

В апреле инфляция на потребительском рынке Украины по сравнению с апрелем прошлого года составила 17,9%. Инфляция в годовом исчислении составила 21,3%, следовательно, через месяц она серьезно замедлилась.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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