Минфин США перенес срок наступления дефолта на 5 июня

Дефолт в США может наступить 5 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит действие потолка госдолга до этого времени, следует из письма министра финансов Джанет Йеллен, опубликованного на сайте ведомства.

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Ресурс почти исчерпан

По словам Йеллен, к этой дате Минфин исчерпает ресурсы для выполнения обязательств. 1−2 июня ведомство планирует выполнить платежи на сумму более $130 млрд, в которые войдут выплаты ветеранам, по социальным пособиям и медицинской помощи, и эти траты истощат ресурсы министерства, написала Йеллен.

Она сообщила, что в течение недели с 5 июня Минфин должен выплатить и перевести около $92 млрд.

Минфин прибегнул к чрезвычайной мере, заключив сделку своп по ценным бумагам на сумму около на $2 млрд с Фондом пенсионного обеспечения и нетрудоспособности госслужащих и Федеральным финансовым банком, сообщила Йеллен.

Она напомнила, что Минфин не прибегал к этой мере с 2015 года из-за ее ограниченной эффективности.

По словам Йеллен, крайне низкий уровень оставшихся ресурсов требует, чтобы она исчерпала «все доступные чрезвычайные меры, чтобы избежать неспособности выполнить все обязательства правительства». По состоянию на 24 мая, у Минфина на подобные меры оставалось всего $67 млрд, пишет Bloomberg.

Потолок госдолга

В прошлые годы, когда решался вопрос о поднятии потолка долга, принятие мер в последний момент наносило серьезный ущерб бизнесу, доверию потребителей, повышало стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно сказывалось на кредитном рейтинге США, отметила Йеллен.

Она заявила, что если Конгресс не увеличит лимит госдолга, это обернется трудностями для граждан, нанесет ущерб глобальному лидерству США и поставит под сомнение их «способность защищать интересы национальной безопасности». Министр призвала Конгресс как можно скорее «защитить полную веру и доверие».

Напомним

Ранее Минфин ожидал наступления дефолта 1 июня. Потолка госдолга в $31,38 трлн США достигли 19 января. За последние 40 лет этот лимит повышался 45 раз. Белый дом предупредил, что дефолт нанесет серьезный ущерб экономике США. 25 мая кредитное агентство Fitch Ratings предупредило, что что может понизить кредитный рейтинг США из-за неопределенности вокруг долга.

Пока Белый дом не достиг соглашения с законодателями по поднятию потолка госдолга.

Республиканцы предлагали повысить лимит до марта 2024 года в обмен на ограничение расходов правительства на 10 лет, с чем была не согласна администрация президента Джо Байдена.

Bloomberg сообщил, что стороны приблизились к договоренности. По данным агентства, администрация Байдена отстояла увеличение расходов на оборону на 3% в 2024 году, а республиканцы согласовали ускорение выдачи разрешений на проекты, связанные с ископаемыми ресурсами, ограничении увеличения бюджета налоговой службы и сроков, на которые будут ограничены правительственные траты.