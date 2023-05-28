В Украине заработал закон об освобождении от налога на уничтоженную недвижимость. Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.

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«6 мая вступил в силу подписанный Президентом Закон № 3050-IX об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество, которое было уничтожено или повреждено в результате агрессии россии», — говорится в сообщении.

Что предусматривает закон

Закон предусматривает, что приостановление начисления и уплаты налога на уничтоженную или поврежденную недвижимость (кроме земли) начинается с месяца, в котором недвижимость приобрела такое состояние.

Подтверждающими документами являются составные акты по результатам досмотра такого объекта недвижимости органом государственной власти или органом местного самоуправления.

Также с 1 января 2023 года налог не начисляется и не уплачивается на недвижимое имущество, расположенное на территории активных боевых действий или временной оккупации (за период с первого числа месяца, в котором была определена относительно соответствующих территорий дата начала активных боевых действий или временной оккупации, до последнего числа месяца, в котором завершены боевые действия или временная оккупация на соответствующей территории).

Напомним

10 мая Минцифры запустило программу «єВідновлення»", которая предусматривает выплату средств за поврежденное или разрушенное войной жилье.

Три тысячи украинцев оставили заявки в первый день работы государственной программы компенсации за разрушенное жилье «єВідновлення». Среди поданных заявок 41% касается восстановления частных домов, почти 59% — это квартиры.

За поврежденные в результате боевых действий квартиру или дом можно получить до 200 000 грн, но расчет стоимости произойдет после того, как заявки обработают представители местного самоуправления.