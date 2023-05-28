Дания создала инвестиционный фонд для Украины на $133 миллиона

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Что известно

Как отмечается, о запуске социальной программы было объявлено во время Украинского инвестиционного форума в Копенгагене.

«Дания является одним из лидеров финансовой помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка составила $1,4 млрд, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая — $212 млн», — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, специальный инвестиционный фонд, созданный для Украины, будет финансировать проекты с привлечением лучших датских технологий и инновационных решений и будет доступен как для государственного, так и для частного секторов.

Помощь аграриям

Так, в рамках форума было объявлено об утверждении финансирования двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки. Речь идет о пострадавших компаниях южного региона — Нибулоне, которому дадут кредит на 25 млн евро, и Агрофьюжн — 15 млн евро.

Также кредиты предоставят агрокомпаниям, расположенным у линии фронта в Николаеве, которые будут восстанавливать разрушенные производственные мощности, закупая оборудование у датских экспортеров.

По словам Грибана, датский фонд не только будет предоставлять финансовые гарантии, но и будет непосредственно осуществлять кредитование, которое ставит его на отдельную ступень финансовых институтов, открывших свои программы для Украины.

Датское правительство планирует существенно увеличить лимиты и расширить программу финансовой помощи для Украины.