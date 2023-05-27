Национальный банк в течение недели, с 22 по 26 мая, купил на межбанковском валютном рынке $10,15 млн и продал $442,36 млн. Отрицательное сальдо составило $432,21 млн против $380,37 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $51,84 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $119,06 млн;
- продал $10 278,69 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $10 159,63 млн.
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Источник: Минфин
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Негативне сальдо інтервенцій $10 159,63 млн.