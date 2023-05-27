Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 22 по 26 мая, купил на межбанковском валютном рынке $10,15 млн и продал $442,36 млн. Отрицательное сальдо составило $432,21 млн против $380,37 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $51,84 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $119,06 млн;

продал $10 278,69 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $10 159,63 млн.

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