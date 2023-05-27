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27 мая 2023, 12:04 Читати українською

Нацкомиссия предложила повысить тарифы на электроэнергию для населения вдвое

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 июня с 1,44−1,68 грн до 2,88 грн за кВт-ч (с НДС). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 июня с 1,44−1,68 грн до 2,88 грн за кВт-ч (с НДС).
Фото: «Минфин»

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«НКРЭКУ представляет предложения по внесению изменений в положение о спецобязанностях по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 года с введением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объемам потребления на уровне 2,88 грн/кВт-час по НДС», — говорится в письме Минэнерго за подписью и. о. главы регулятора Руслана Кайдаша, переданном Энергореформе.

Как отмечается в письме, введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго» (основные исполнители ПСО, за счет которых покрывается разница в рыночной цене э/э, что составляет около 6 грн/кВт-час, и тарифах для населения) и приблизить механизм ПСО к сбалансированному состоянию.

Читайте также: Нацкомиссия повысила тарифы для облэнерго на 25−50%

В то же время отмечено, что единственным действенным способом стабилизации механизма ПСО остается постепенное приведение цен к рыночному уровню.

НКРЭКУ отметила, что в отношении указанных предложений о внесении изменений в положение по ПСО с 1 июня 2023 года проведены консультации с Секретариатом Энергетического сообщества.

Как отмечает источник Энергореформы в правительстве, Кабмин будет рассматривать это предложение, и, скорее всего, поддержит его на своем заседании в ближайшие дни.

Напомним

Тариф для населения составляет 1,44 грн/кВт-ч при условии месячного потребления 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч (с НДС) при условии потребления превышающих этот показатель объемов.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
Ranet
Ranet
27 мая 2023, 12:20
#
Отличная возможность посчитать инфляцию))
+
+15
bonv
bonv
27 мая 2023, 12:57
#
Гірше ж точно не буде ©
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 мая 2023, 13:16
#
До пробиття дна ще дуже далеко.
+
0
bonv
bonv
27 мая 2023, 12:57
#
Депутати готують нововведення для фізичних осіб-підприємців від 1 липня. Якщо буде ухвалений законопроєкт № 8401 будуть скасовані пільги щодо сплати єдиного податку для ФОПів на 1 та 2 групі та ставку у 2% для ФОПів на 3 групі. Також доведеться платити штрафи за роботу без касових/РРО. Скасування пільги зі сплати єдиного податку: Від 3 квітня 202 року і до кінця воєнного стану ФОПи 1 та 2 групи могли сплачувати єдиний податок на добровільній основі. У разі ухвалення законопроєкту № 8401 добровільність сплати єдиного податку для ФОПів 1 та 2 групи буде скасована і, від липня підприємці будуть сплачувати єдиний податок обов’язково. Для ФОПів 3 групи буде скасована пільга -- 2% від прибутку: Багато підприємців скористались цією пільгою під час війни. Від липня у разі ухвалення законопроєкту ФОПи, які перебувають на цій ставці будуть переведені автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Штрафи за роботу без видачі чека повертаються: Від початку 2022 року підприємці повинні були працювати з РРО (реєстратор розрахункових операцій), якщо мають валютну виручку, або POS-термінал/інтернет еквайринг. Після початку війни у цьому питанні уряд також надав підприємцям послаблення — якщо підприємець не видав чек, штраф не застосовувався. У разі ухвалення законопроєкту за невидавання чека повернеться штраф у розмірі 100%-150% від суми товару, який придбали без чека. Законопроєктом заплановано також повернення планових перевірок.
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0
bonv
bonv
27 мая 2023, 12:59
#
Раніше стало відомо, що українцям 2023 року, швидше за все, не підвищуватимуть розмір мінімальної зарплати — вона залишиться на рівні грудня 2021 року, тобто 6,5 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на слова заступника міністра Романа Єрмоличева під час зустрічі щодо держбюджету 2023 року.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 мая 2023, 13:18
#
А чому не вчетверо?
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