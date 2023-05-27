Нацкомиссия предложила повысить тарифы на электроэнергию для населения вдвое

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 июня с 1,44−1,68 грн до 2,88 грн за кВт-ч (с НДС). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«НКРЭКУ представляет предложения по внесению изменений в положение о спецобязанностях по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 года с введением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объемам потребления на уровне 2,88 грн/кВт-час по НДС», — говорится в письме Минэнерго за подписью и. о. главы регулятора Руслана Кайдаша, переданном Энергореформе.

Как отмечается в письме, введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго» (основные исполнители ПСО, за счет которых покрывается разница в рыночной цене э/э, что составляет около 6 грн/кВт-час, и тарифах для населения) и приблизить механизм ПСО к сбалансированному состоянию.

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В то же время отмечено, что единственным действенным способом стабилизации механизма ПСО остается постепенное приведение цен к рыночному уровню.

НКРЭКУ отметила, что в отношении указанных предложений о внесении изменений в положение по ПСО с 1 июня 2023 года проведены консультации с Секретариатом Энергетического сообщества.

Как отмечает источник Энергореформы в правительстве, Кабмин будет рассматривать это предложение, и, скорее всего, поддержит его на своем заседании в ближайшие дни.

Напомним

Тариф для населения составляет 1,44 грн/кВт-ч при условии месячного потребления 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч (с НДС) при условии потребления превышающих этот показатель объемов.