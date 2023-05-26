Цены на газ в Европе могут ненадолго упасть ниже нуля — Bloomberg

Биржевые цены на газ в Европе могут ненадолго упасть ниже нуля этим летом из-за сдержанного спроса и избытка предложения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько европейских трейдеров.

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По их мнению, ситуация, когда производители газа фактически платят потребителям за то, чтобы они забрали у них газ, становится все более вероятной, поскольку цены на него уже приблизились к докризисным уровням.

Этого не случалось с октября 2006 года, когда в Великобритании контракты на газ со снабжением на день заранее ненадолго упали ниже нуля после того, как в теплую погоду был открыт новый трубопровод. Подобная ситуация складывается и сейчас: цены падают из-за быстрого заполнения хранилищ, резкого падения потребления и роста производства электроэнергии из ветра и солнца.

На отдельных региональных газовых рынках в Европе цены могут стать отрицательными в часы или дни с высоким уровнем генерации возобновляемой энергии, рассказал вице-президент по торговле газом и оптимизации норвежской нефтяной компании Equinor Педер Берланд. Однако он предупредил, что до отрицательных цен пока далеко и «на этом пути может многое произойти».

Главный исполнительный директор швейцарской торговой фирмы MET International Дьердь Варга предполагает падение цены на газ в Европе ниже 10 евро за МВт-час (около $113 за тысячу кубометров).

«В ближайшей перспективе в течение нескольких дней, если газовые хранилища будут заполнены, мы можем увидеть цены ниже 10 евро», — сказал топменеджер, объяснив, что причиной этого станет «бутылочная горлышка» в виде недостатка мощностей для хранения газа.

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Несмотря на то, чтобы цены на газ в ближайшей перспективе стали отрицательными, должно совпасть множество факторов. Цены на газ могут взлететь из-за перебоев со снабжением сжиженного газа в Европу или риском полного прекращения снабжения российскими трубопроводами.

Не считая того, спрос может возрастать со стороны индустрии. Если ни один из этих факторов не реализуется, а также при отсутствии возможности использовать дополнительные хранилища или танкеры-газовозы для хранения, в течение нескольких дней цены могут упасть, считает Варга.

Запасы газа

В Европе продолжается сезон закачки газа в подземные хранилища, при этом запасы газа сейчас намного выше, чем годом ранее. По данным Gas Infrastructure Europe, на 23 мая запасы в хранилищах региона составляли 66,48%, годом ранее они не превышали 44%. Некоторые эксперты ожидают, что хранилища газа в Европе будут заполнены уже в августе, задолго до начала отопительного сезона.

В то же время, снижение цен еще не оживило спрос со стороны промышленных предприятий, поскольку некоторые покупатели откладывают закупки газа до тех пор, пока рыночные цены не упадут еще больше.

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