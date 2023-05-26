Треть представителей бизнеса планирует вернуться из миграции в течение года — опрос

Среди сотрудников членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), выехавших за границу после полномасштабного вторжения, 26% намерены вернуться в Украину в ближайшие 6 месяцев, 9% — в течение ближайших 7−12 месяцев. Таковы мнения участников опроса, проведенного ЕБА и исследовательской компанией Gradus Research среди бизнес-аудитории Ассоциации.

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Остальные 20% намерены вернуться, но не раньше, чем через год, а 22% считают, что вероятнее всего уехали навсегда.

В целом, 81% опрошенных представителей бизнес-аудитории остаются на своем постоянном месте жительства или уже вернулись домой, 15% находятся за рубежом, еще 4% сменили место жительства в пределах Украины.

Место работы

Сменили место работы из-за перемещения всего 20% опрошенных, которые нашли новую работу в месте нахождения, однако большинство — 80% — продолжают работать на том же месте.

В частности, 43% респондентов работают в украинской компании, ведущей деятельность в Украине, 27% — в международной компании, работающей в Украине, 24% — в международной компании, имеющей представительства за пределами Украины, 6% — в украинской компании, что имеет представительства за пределами Украины.

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Возвращение домой

Возвращению домой, по мнению участников опроса, в первую очередь, будут способствовать опасные и экономические факторы. В частности:

74% могут вернуться после окончательного завершения войны,

48% — в случае повышения уровня жизни в Украине,

39% — при условии достойно оплачиваемой работы в Украине,

26% — в случае отсутствия боевых действий и угрозы обстрелов,

13% — из-за запрета работать дистанционно,

9% — из-за отсутствия доступного жилья за границей.

«Результаты демонстрируют, что люди, вынужденно оказавшиеся за границей, продолжают сохранять связь с Украиной по крайней мере из-за работодателя. В этом контексте для огромного количества выехавших специалистов чрезвычайно актуален вопрос налогового резиденства.

В настоящее время продолжается диалог как на национальном уровне, так и на уровне ЕС относительно важности неналогообложения таких доходов. Мы продолжаем апеллировать к ЕС относительно необходимости найти политическое решение, которое позволило бы исключить из налогообложения доходы украинцев, продолжающих работать на украинские компании", — отметила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

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