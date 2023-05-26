Украинская авиакомпания Azur Air Ukraine сменила название и возобновила полеты за границей

Украинская авиакомпания Skyline Express, известная ранее как Azur Air Ukraine, возобновила полеты после годового перерыва. Об этом сообщает avianews.com.

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Восстановление полетов

Авиаперевозчик начал осуществлять рейсы из Европы на курортные направления на недавно полученном самолете Boeing 757−300 с регистрацией UR-SLE.

26 мая онлайн-радар Flightradar24 зафиксировал полеты авиалайнера между Катовице, Варшавой и болгарским морским курортом Бургас.

Skyline Express стал четвертой украинской авиакомпанией, возобновившей полеты на пассажирских самолетах после полномасштабного вторжения России в Украину.

Рейсы с пассажирами по заказу других авиакомпаний и туроператоров сейчас выполняют SkyUp и «Роза Ветров» (Windrose). До осени 2022 года такие перелеты совершала МАУ, однако авиаперевозчик остановил свою деятельность из-за конфликта акционеров.

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Новое название Azur Air Ukraine

По данным государственного реестра юридических лиц, авиакомпания Azur Air Ukraine сменила название на Skyline Express в марте 2023 года.

Авиаперевозчик аффилирован с туроператором Anex Tour, активно работавшим на российском и украинском рынке.

Сейчас в России по-прежнему продолжает работу авиакомпания Azur Air, которую власти США внесли в список санкций. Она летает в Турцию.

Переименование Azur Air Ukraine может быть связано с желанием владельцев продолжить работу украинской авиакомпании, однако чтобы она не ассоциировалась с РФ.

Первоначально Azur Air Ukraine называлась «ЮТэйр-Украина» и функционировала как дочь российской авиакомпании «ЮТэйр». В 2015 году авиакомпанию выкупили структуры Anex Tour, и она получила название Azur Air Ukraine.

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