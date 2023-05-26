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26 мая 2023, 15:06 Читати українською

Украинская авиакомпания Azur Air Ukraine сменила название и возобновила полеты за границей

Украинская авиакомпания Skyline Express, известная ранее как Azur Air Ukraine, возобновила полеты после годового перерыва. Об этом сообщает avianews.com.

Украинская авиакомпания Skyline Express, известная ранее как Azur Air Ukraine, возобновила полеты после годового перерыва.
Фото: wikipedia.org

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Восстановление полетов

Авиаперевозчик начал осуществлять рейсы из Европы на курортные направления на недавно полученном самолете Boeing 757−300 с регистрацией UR-SLE.

26 мая онлайн-радар Flightradar24 зафиксировал полеты авиалайнера между Катовице, Варшавой и болгарским морским курортом Бургас.

Skyline Express стал четвертой украинской авиакомпанией, возобновившей полеты на пассажирских самолетах после полномасштабного вторжения России в Украину.

Рейсы с пассажирами по заказу других авиакомпаний и туроператоров сейчас выполняют SkyUp и «Роза Ветров» (Windrose). До осени 2022 года такие перелеты совершала МАУ, однако авиаперевозчик остановил свою деятельность из-за конфликта акционеров.

Читайте также: Европейское подразделение украинского лоукостера SkyUp начало полеты

Новое название Azur Air Ukraine

По данным государственного реестра юридических лиц, авиакомпания Azur Air Ukraine сменила название на Skyline Express в марте 2023 года.

Авиаперевозчик аффилирован с туроператором Anex Tour, активно работавшим на российском и украинском рынке.

Сейчас в России по-прежнему продолжает работу авиакомпания Azur Air, которую власти США внесли в список санкций. Она летает в Турцию.

Переименование Azur Air Ukraine может быть связано с желанием владельцев продолжить работу украинской авиакомпании, однако чтобы она не ассоциировалась с РФ.

Первоначально Azur Air Ukraine называлась «ЮТэйр-Украина» и функционировала как дочь российской авиакомпании «ЮТэйр». В 2015 году авиакомпанию выкупили структуры Anex Tour, и она получила название Azur Air Ukraine.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
nitrolog
nitrolog
26 мая 2023, 15:59
#
Стаття мала починатись не з «Українська авіакомпанія Azur Air Ukraine…»
а «Російська авіакомпанія Azur Air Ukraine…»
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