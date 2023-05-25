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25 мая 2023, 16:42 Читати українською

Отказ от бандеролей и легализация почтаматов. Новый закон о почтовой связи

Новый закон Украины «О почтовой связи», принятие которого позволило привести в соответствие национальное законодательство к законодательству ЕС в сфере предоставления услуг почтовой связи, 25 мая вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Новый закон Украины «О почтовой связи», принятие которого позволило привести в соответствие национальное законодательство к законодательству ЕС в сфере предоставления услуг почтовой связи, 25 мая вступил в силу.

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Что известно о законе

«Новый закон „О почтовой связи“ станет основой для внедрения новых услуг, связанных с ИТ-технологиями, в частности новых средств оплаты и способов доставки отправлений. Также в соответствии с новым законом Укрпочта сможет изменять процессы и подходы в своей работе, предоставлять клиентам качественно новый сервис, делая его простым и ясным», — говорится в сообщении.

Да, закон определяет перечень универсальных услуг, предельную стоимость которых устанавливает государство: внутренние простые и регистрируемые письма без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовые карточки.

Закон устанавливает фиксированное количество универсальных услуг, которые будет предоставлять назначенный оператор почтовой связи в Украине. При этом назначенный почтовый оператор не будет получать компенсации за предоставление универсальных почтовых услуг, однако будет обязан предоставлять их по всей территории страны.

Также закон разрешает использовать электронные марки и легализует почтоматы для Укрпочты", — пояснили в компании.

Закон также предусматривает, что места международного почтового обмена (ММПО) теперь будут закреплены только теми операторами, в которых ММПО внесено в реестр Всемирного почтового союза.

Кроме этого, среди нововведений — отмена бандеролей: с 1 июля 2023 года Укрпочта больше не будет принимать и не доставлять бандероли.

В Укрпочте уверяют, что отмена бандеролей никоим образом не отразится на кошельках клиентов.

«Доставка по Украине бандероли весом до 0,25 кг стоит столько же, сколько и доставка листа аналогичной массы, то есть 18 грн для неприоритетной и 22,5 грн для приоритетной отправки. Стоимость листа и бандероли весом до 1 кг стоит 36 грн и 45 грн, а весом до 2 кг — 48 и 60 грн соответственно», — говорится в сообщении.

В компании призвали клиентов, кто специально приобрел марки для отправки бандеролей по Украине или за границу использовать их до 1 июля.

Альтернативой бандеролям станут письма, мелкие пакеты и посылки, добавили в Укрпочте.

Отмена бандеролей будет относиться и к международной доставке.

«К внедрению этих законодательных изменений команда Укрпочты готовилась заблаговременно, поэтому еще с 1 апреля 2023 г. была запущена выгодная альтернатива в виде продукта „Мелкий пакет PRIME“, который с 1 июня станет доступен и для США», — резюмировала «Укрпочта».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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HooToo
HooToo
25 мая 2023, 17:22
#
Укрпошта — дно
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