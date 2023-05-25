Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 мая 2023, 15:03 Читати українською

Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом

Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции перекрыли более традиционные экспортные маршруты россии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные российской таможни.

Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции перекрыли более традиционные экспортные маршруты россии.
Фото: ucap.io

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Импорт золота

Данные, содержащие сведения о почти тысяче поставок золота за год с начала вторжения в Украину, показывают, что ОАЭ импортировала 75,7 тонны российского золота на сумму $4,3 млрд — по сравнению с 1,3 тонны в течение 2021 года.

Китай и Турция были следующими крупнейшими странами-пунктами назначения, каждая из которых импортировала около 20 тонн в период с 24 февраля 2022 по 3 марта 2023 года. Вместе с ОАЭ на эти три страны приходится 99,8% российского экспорта золота согласно таможенным данным за этот период.

Как напоминает издание, в первые дни после начала полномасштабной войны в Украине многие международные банки, поставщики логистических услуг и заводы по переработке драгоценных металлов прекратили работу с российским золотом, которое обычно отправлялось в Лондон.

Но Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов запретила российские слитки с 7 марта 2022 г., а к концу августа к этому решению присоединились Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, США, Канада и Япония.

Однако экспорта данные показывают, что российские производители золота быстро нашли новые рынки сбыта в странах, не вводивших санкций против москвы, таких как ОАЭ, Турция и Китай.

В свою очередь, комитет по золотым слиткам при правительстве ОАЭ заявил, что в государстве действуют четкие и надежные процедуры борьбы с незаконными товарами, отмыванием денег и попавшими под санкции субъектами.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами