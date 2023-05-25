Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции перекрыли более традиционные экспортные маршруты россии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные российской таможни.
Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом
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Импорт золота
Данные, содержащие сведения о почти тысяче поставок золота за год с начала вторжения в Украину, показывают, что ОАЭ импортировала 75,7 тонны российского золота на сумму $4,3 млрд — по сравнению с 1,3 тонны в течение 2021 года.
Китай и Турция были следующими крупнейшими странами-пунктами назначения, каждая из которых импортировала около 20 тонн в период с 24 февраля 2022 по 3 марта 2023 года. Вместе с ОАЭ на эти три страны приходится 99,8% российского экспорта золота согласно таможенным данным за этот период.
Как напоминает издание, в первые дни после начала полномасштабной войны в Украине многие международные банки, поставщики логистических услуг и заводы по переработке драгоценных металлов прекратили работу с российским золотом, которое обычно отправлялось в Лондон.
Но Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов запретила российские слитки с 7 марта 2022 г., а к концу августа к этому решению присоединились Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, США, Канада и Япония.
Однако экспорта данные показывают, что российские производители золота быстро нашли новые рынки сбыта в странах, не вводивших санкций против москвы, таких как ОАЭ, Турция и Китай.
В свою очередь, комитет по золотым слиткам при правительстве ОАЭ заявил, что в государстве действуют четкие и надежные процедуры борьбы с незаконными товарами, отмыванием денег и попавшими под санкции субъектами.
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