Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции перекрыли более традиционные экспортные маршруты россии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные российской таможни.

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Импорт золота

Данные, содержащие сведения о почти тысяче поставок золота за год с начала вторжения в Украину, показывают, что ОАЭ импортировала 75,7 тонны российского золота на сумму $4,3 млрд — по сравнению с 1,3 тонны в течение 2021 года.



Китай и Турция были следующими крупнейшими странами-пунктами назначения, каждая из которых импортировала около 20 тонн в период с 24 февраля 2022 по 3 марта 2023 года. Вместе с ОАЭ на эти три страны приходится 99,8% российского экспорта золота согласно таможенным данным за этот период.

Как напоминает издание, в первые дни после начала полномасштабной войны в Украине многие международные банки, поставщики логистических услуг и заводы по переработке драгоценных металлов прекратили работу с российским золотом, которое обычно отправлялось в Лондон.

Но Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов запретила российские слитки с 7 марта 2022 г., а к концу августа к этому решению присоединились Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, США, Канада и Япония.



Однако экспорта данные показывают, что российские производители золота быстро нашли новые рынки сбыта в странах, не вводивших санкций против москвы, таких как ОАЭ, Турция и Китай.

В свою очередь, комитет по золотым слиткам при правительстве ОАЭ заявил, что в государстве действуют четкие и надежные процедуры борьбы с незаконными товарами, отмыванием денег и попавшими под санкции субъектами.