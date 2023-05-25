Дедлайн для повышения лимита госдолга наступит в начале июня — Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований. Она отметила, что намерена представить более точные оценки в «ближайшем будущем». Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Market Watch.

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Выступая на мероприятии The Wall Street Journal в среду Йеллен сказала, что администрация президента США Джо Байдена стремится согласовать с Конгрессом повышение потолка госдолга.

«Мы преданы тому, чтобы не допускать неплатежей по госдолгу и стремимся к повышению потолка госзаимствований», — заявила участвовавшая в мероприятии через видеосвязь Йеллен.

На вопрос, прорабатывает ли Минфин США сценарий на случай дефолта совместно с крупнейшими фининститутами страны, она ответила, что ее ведомство «не участвует в подготовке планов дефолта».

По словам Йеллена, Минфину и Байдену придется принять ряд сложных решений, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госдолга США.

«Мы не сможем выполнять некоторые обязательства, — сказала она, добавив, что устанавливать приоритеты для платежей невозможно. — Нам просто необходимо поднять потолок госдолга».

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил в среду, что пообщался с группой переговорщиков от Белого дома и обсуждение этого вопроса продолжится.

Переговоры по долгу

Последний на сегодняшний день раунд переговоров о повышении долгового потолка в США состоялся 24 мая. Как сообщает Reuters, встреча между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти длилась четыре часа и будет продолжена позже.

Маккарти заявил, что в переговорах есть прогресс, и он надеется на достижение компромисса.

«Мы добились определенного прогресса в этой работе. Это очень положительно. Я хочу убедиться, что мы пришли к правильному соглашению. Я вижу, что мы работаем по этому направлению», — сказал он.

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Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер тоже признала, что переговоры были плодотворными. «Если все будет продолжаться в духе доброй воли, мы сможем прийти к согласию», — подчеркнула она на брифинге во время переговоров.