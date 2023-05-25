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25 мая 2023, 10:03 Читати українською

Fitch поставило на пересмотр кредитный рейтинг США из-за угрозы дефолта

Агентство Fitch поместило кредитный рейтинг США на пересмотр с возможностью понижения в связи с приближением 1 июня — даты, после которой страна может допустить дефолт по своим обязательствам. Об этом говорится в сообщении агентства, пишет Лига.

Агентство Fitch поместило кредитный рейтинг США на пересмотр с возможностью понижения в связи с приближением 1 июня — даты, после которой страна может допустить дефолт по своим обязательствам.

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Что будет с рейтингом США

Fitch — одно из трех основных кредитных рейтинговых агентств вместе с Moody's и S&P — сообщило, что может снизить рейтинг США, который сейчас находится на самом высоком уровне AAA, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит государственного долга.

«Fitch все еще ожидает, что вопрос лимита государственного долга будет решен ко дню Х. Однако мы считаем, что риски того, что лимит долга не будет повышен или приостановлен, повысились. Следовательно, правительство может начать пропускать платежи по некоторым своим обязательствам», — предупредило агентство.

В таком случае суверенный рейтинг дефолта эмитента снизят до уровня ограниченного дефолта (RD), рейтинг бумаг, по которым США не заплатят — до дефолтного уровня (D), а рейтинг бумаг с выплатами в течение следующих 30 дней — до мусорного уровня (CCC).

Последний раз Fitch ставило рейтинг США на пересмотр в октябре 2013 года, когда также были проблемы с повышением лимита госдолга; тогда понижения так и не произошло.

Переговоры по долгу

Последний на сегодняшний день раунд переговоров о повышении долгового потолка в США состоялся 24 мая. Как сообщает Reuters, встреча между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти длилась четыре часа и будет продолжена позже.

Маккарти заявил, что в переговорах есть прогресс, и он надеется на достижение компромисса.

«Мы достигли определенного прогресса в этой работе. Поэтому это очень положительно. Я хочу убедиться, что мы пришли к правильному соглашению. Я вижу, что мы работаем в этом направлении», — сказал он.

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер тоже признала, что переговоры были плодотворными. «Если все будет продолжаться в духе доброй воли, мы сможем прийти к согласию», — подчеркнула она на брифинге во время переговоров.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+27
extremumlife
extremumlife
25 мая 2023, 11:21
#
Чомусь найменше про кого доводиться турбуватися — це про США. Бо є таке розуміння, як палиці. Так от інша сторона палиці, де на одному боці США, а на іншому усі інші, у випадку проблем у США, вдарить по всім іншим значно більше, ніж по самим США. Так що з доларом нічого страшного не станеться, можете крипту не купляти, для довгострокових заощаджень. Хіба для спекуляцій на паніці окремих хом'ячків
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
25 мая 2023, 12:55
#
Тобто краще перечекати в доларі?:))
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