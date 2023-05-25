Убытки Украины из-за простоев кораблей превысили $1 миллиард

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 мая 2023, 10:43 Читати українською

Убытки Украины из-за простоев кораблей превысили $1 миллиард

Убытки, понесенные Украиной из-за простоя кораблей в очередях зернового коридора, составили более $1 млрд. Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев.

Убытки, понесенные Украиной из-за простоя кораблей в очередях зернового коридора, составили более $1 млрд.
Фото: ubr.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Убытки Украины

«Это те деньги, которые не получили украинские сельхозпроизводители. Это деньги, которые трейдеры заплатили владельцам судов за то, что корабли стояли очень долго в очереди», — пояснил он.

На сегодняшний момент россия не принимает планы и условия Украины по формированию очередности проверок судов, что не позволяет портовым терминалам работать ритмично.

Зерновой коридор хоть и очень эффективный канал поставок украинских сельхозтоваров за границу, но им было отправлено клиентам 50% всей экспортируемой агропродукции, отметил президент УЗА. Остальные 50% экспортировались альтернативными путями: через Дунай, железной дорогой и автотранспортом.

По оценкам Горбачева, с начала полномасштабного вторжения россия украла уже около 4 млн тонн украинского зерна и пытается продать его за границу. Основные покупатели — находящиеся под санкциями страны. Но торговать ворованным товаром россии становится все сложнее.

«Были уже случаи, когда даже Ливия отказалась покупать такое зерно», — рассказал Горбачев.

Также россия переманивает покупателей украинской агропродукции. В качестве примера Горбачев привел Египет, где страна-агрессор увеличила свои позиции.

«Покупатели, которые берут это зерно, хотят ритмичных поставок. Дело в том, что когда покупают пшеницу, ее покупают на мельницу, у которой уже есть потребитель — тот, кто будет печь из нее хлеб. А если мы не знаем, когда это судно придет — через 20 или 40 дней, покупатель выбирает себе более ритмичного и надежного поставщика», — объяснил он.

Напомним

С момента подписания 22 июля в Турции Черноморской зерновой инициативы, поддержанной ООН, из украинских портов были экспортированы миллионы тонн зерна и других продуктов питания, что помогло снизить мировые цены на продовольствие с рекордно высоких уровней.

Во время переговоров россия предложила продлить соглашение на 60 дней, что вдвое меньше предыдущего срока, но Украина отклонила это предложение.

Так называемое «зерновое соглашение» было впервые заключено при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она разрешила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок. В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод на 10% скидку: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделить больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 мая 2023, 10:58
#
Не удивительно, ведь россия воюет с Украиной по всем фронтам,
и экономический фронт не менее важен, чем боевые действия в Бахмуте.
+
+26
kadaad1988
kadaad1988
25 мая 2023, 11:05
#
Не Украины, а зернотрейдеров, не нужно тут рассказывать сказки!!! А зернотрейдеры к Украине не имеют никакого отношения, кроме того, что зарабатывают на украинском зерне.
+
0
JWT
JWT
25 мая 2023, 14:13
#
Ціла галузь не приносить гроші країні… майже повірив … ніт
+
0
Kidav
Kidav
25 мая 2023, 11:13
#
Корабли не возят зерно, «журналюге» бы почитать разницу между судном и кораблем!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами