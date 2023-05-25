Убытки Украины из-за простоев кораблей превысили $1 миллиард

Убытки, понесенные Украиной из-за простоя кораблей в очередях зернового коридора, составили более $1 млрд. Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Убытки Украины

«Это те деньги, которые не получили украинские сельхозпроизводители. Это деньги, которые трейдеры заплатили владельцам судов за то, что корабли стояли очень долго в очереди», — пояснил он.

На сегодняшний момент россия не принимает планы и условия Украины по формированию очередности проверок судов, что не позволяет портовым терминалам работать ритмично.

Зерновой коридор хоть и очень эффективный канал поставок украинских сельхозтоваров за границу, но им было отправлено клиентам 50% всей экспортируемой агропродукции, отметил президент УЗА. Остальные 50% экспортировались альтернативными путями: через Дунай, железной дорогой и автотранспортом.

По оценкам Горбачева, с начала полномасштабного вторжения россия украла уже около 4 млн тонн украинского зерна и пытается продать его за границу. Основные покупатели — находящиеся под санкциями страны. Но торговать ворованным товаром россии становится все сложнее.

«Были уже случаи, когда даже Ливия отказалась покупать такое зерно», — рассказал Горбачев.

Также россия переманивает покупателей украинской агропродукции. В качестве примера Горбачев привел Египет, где страна-агрессор увеличила свои позиции.

«Покупатели, которые берут это зерно, хотят ритмичных поставок. Дело в том, что когда покупают пшеницу, ее покупают на мельницу, у которой уже есть потребитель — тот, кто будет печь из нее хлеб. А если мы не знаем, когда это судно придет — через 20 или 40 дней, покупатель выбирает себе более ритмичного и надежного поставщика», — объяснил он.

Напомним

С момента подписания 22 июля в Турции Черноморской зерновой инициативы, поддержанной ООН, из украинских портов были экспортированы миллионы тонн зерна и других продуктов питания, что помогло снизить мировые цены на продовольствие с рекордно высоких уровней.

Во время переговоров россия предложила продлить соглашение на 60 дней, что вдвое меньше предыдущего срока, но Украина отклонила это предложение.

Так называемое «зерновое соглашение» было впервые заключено при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она разрешила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок. В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод на 10% скидку: minfin10.