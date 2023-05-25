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25 мая 2023, 9:37 Читати українською

В Укрэнерго сообщили, когда Украина может возобновить экспорт электроэнергии

По состоянию на 24 мая Украина приостановила экспорт электроэнергии, но с выходных или на следующей неделе будет пересмотрен баланс и, возможно, экспорт возобновится в определенных ограниченных объемах. Об этом заявил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

По состоянию на 24 мая Украина приостановила экспорт электроэнергии, но с выходных или на следующей неделе будет пересмотрен баланс и, возможно, экспорт возобновится в определенных ограниченных объемах.
Фото: Владимир Кудрицкий

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Когда ждать восстановления

«Приостановка экспорта электроэнергии — временное явление, оно не является аналогом того решения, которое было принято 11 октября прошлого года, когда из-за начала обстрелов был полностью прекращен экспорт на неопределенный срок. Сейчас это ситуативное решение, которое принято Укрэнерго для обеспечения поставки электроэнергии украинским потребителям и бизнесу», — отметил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

«Мы ожидаем, что с выходных или на следующей неделе будет пересмотрен баланс и, возможно, экспорт возобновится в определенных ограниченных объемах», — добавил он.

Почему остановили экспорт

Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении в течение всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления.

В Укрэнерго уточнили, что сейчас производимой электроэнергии хватает для обеспечения потребностей потребителей.

Сложной остается ситуация вблизи линии фронта. За последние сутки из-за российских обстрелов и повреждений сетей облэнерго были обесточены потребители в Донецкой и Сумской областях.

Также в результате отключения одной из линий облэнерго ограничена выдача мощности электростанции на востоке страны.

Куда экспортировали электроэнергию

Украина с 15 мая начала коммерческий экспорт электроэнергии в Польшу через восстановленную линию электропередачи Хмельницкая АЭС — Жешув, которая не использовалась с начала 1990-х годов.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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