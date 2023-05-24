За последние десять дней состоялась серия афер с запуском 24 мем-токенов. Аналитики предупреждают криптоинвесторов, подвергшихся порывам заработать на тотальном увлечении сомнительными криптовалютами, об опасности потери всех средств, пишет Noworries.news со ссылкой на компанию PeckShield.
На криптовалютном рынке появились 24 новых мошеннических токена
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Предупреждение аналитиков
В PeckShield говорят, что мошенники массово выбрасывают на рынок новые псевдодоходные токены, обещая сверхвысокий доход и возможность заработать путем первоначального размещения криптовалюты.
По данным аналитической платформы, во время кражи мошенники используют схему накачки ликвидности токена с последующим опустошением пула и сокрытием цифровых следов.
Как показательный пример PeckShield приводят ситуацию с токеном SEI — он просуществовал всего три часа, а затем его ликвидировали.
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