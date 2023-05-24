На криптовалютном рынке появились 24 новых мошеннических токена

За последние десять дней состоялась серия афер с запуском 24 мем-токенов. Аналитики предупреждают криптоинвесторов, подвергшихся порывам заработать на тотальном увлечении сомнительными криптовалютами, об опасности потери всех средств, пишет Noworries.news со ссылкой на компанию PeckShield.

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Предупреждение аналитиков

В PeckShield говорят, что мошенники массово выбрасывают на рынок новые псевдодоходные токены, обещая сверхвысокий доход и возможность заработать путем первоначального размещения криптовалюты.

По данным аналитической платформы, во время кражи мошенники используют схему накачки ликвидности токена с последующим опустошением пула и сокрытием цифровых следов.

Как показательный пример PeckShield приводят ситуацию с токеном SEI — он просуществовал всего три часа, а затем его ликвидировали.

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