По состоянию на 1 мая 2023 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила почти 1 067,3 млрд грн, что на 5,2 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 апреля т.г. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Сумма вкладов физлиц в банках за апрель выросла на 5,2 миллиарда
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Вклады физлиц
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало мая 2023:
- вклады в национальной валюте — 656,0 млрд грн;
- вклады в иностранной валюте — 411,2 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 мая 2023 года составила 3,0%, а сумма их вкладов составила 120,0 млрд грн (11,2% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 г.) года).
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Напомним
С 13 апреля 2022 года во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.
После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.
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