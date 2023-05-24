Сумма вкладов физлиц в банках за апрель выросла на 5,2 миллиарда

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 мая 2023 года составила 3,0%, а сумма их вкладов составила 120,0 млрд грн (11,2% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 г.) года).

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Напомним

С 13 апреля 2022 года во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

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