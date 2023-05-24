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24 мая 2023, 17:10 Читати українською

Украина остановила экспорт электроэнергии

Украина прекратила экспорт электроэнергии в другие страны из-за необходимости покрытия собственного потребления, сообщило «Укрэнерго».

Украина прекратила экспорт электроэнергии в другие страны из-за необходимости покрытия собственного потребления, сообщило «Укрэнерго».►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПочему приостановили экспортВ настоящее время импорт и экспорт электрической энергии не производятся, отметили в НЭК.
Фото: biz.censor.net

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему приостановили экспорт

В настоящее время импорт и экспорт электрической энергии не производятся, отметили в НЭК.

Отсутствие экспорта из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности Украины в потреблении в течение всех суток, а также обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления.

Компания призвала украинцев бережно и рационально потреблять электрическую энергию для стабильной работы энергосистемы в вечерние часы, а именно с 19.00 до 22.00.

Отмечается, что сейчас производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей.

Напомним

По состоянию на 23 мая энергетики фиксируют повреждение инфраструктуры и обесточивание в шести областях.

В частности, в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 14 населенных пунктов, без света остались 8,9 тыс. потребителей. После последнего массированного обстрела также обесточенной остается шахта, другую удалось заживить.

Также в результате обстрелов в Запорожской области обесточены четыре населенных пункта, а в Сумской области без энергоснабжения остались 2,4 тыс. потребителей.

Кроме этого, из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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