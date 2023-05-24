Украина прекратила экспорт электроэнергии в другие страны из-за необходимости покрытия собственного потребления, сообщило «Укрэнерго».
Украина остановила экспорт электроэнергии
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Почему приостановили экспорт
В настоящее время импорт и экспорт электрической энергии не производятся, отметили в НЭК.
Отсутствие экспорта из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности Украины в потреблении в течение всех суток, а также обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления.
Компания призвала украинцев бережно и рационально потреблять электрическую энергию для стабильной работы энергосистемы в вечерние часы, а именно с 19.00 до 22.00.
Отмечается, что сейчас производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей.
Напомним
По состоянию на 23 мая энергетики фиксируют повреждение инфраструктуры и обесточивание в шести областях.
В частности, в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 14 населенных пунктов, без света остались 8,9 тыс. потребителей. После последнего массированного обстрела также обесточенной остается шахта, другую удалось заживить.
Также в результате обстрелов в Запорожской области обесточены четыре населенных пункта, а в Сумской области без энергоснабжения остались 2,4 тыс. потребителей.
Кроме этого, из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
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