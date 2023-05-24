Капитализация европейских производителей люкса рухнула на $30 млрд

Капитализация крупнейших производителей предметов роскоши обвалилась на $30 млрд за один день из-за опасений сокращения спроса, подсчитало агентство Bloomberg.

В этом году бумаги продемонстрировали бурный рост, вызванный восстановлением спроса в мире, в том числе благодаря снятию антиковидных ограничений в Китае и восстановлению международных пассажирских авиаперевозок.

За последний год сектор производителей предметов роскоши стал для европейского фондового рынка тем же, чем крупные технологические компании являются для США: группой лидирующих эмитентов, чей рост сохраняется даже при подъеме и спаде экономики.

По словам аналитика инвестиционного банка Morgan Stanley Эдуарда Обена, в США наблюдаются «относительно сдержанные» показатели продаж люксовых товаров, в то время как спрос восстанавливается в других странах. И Азия, и США остаются важными рынками для европейских компаний, производящих премиальные товары.

По данным Morgan Stanley, на Азию, за исключением Японии, приходилось 30% продаж товаров премиум-класса LVMH в 2022 году, а на США — 27%.

Напомним

«Минфин» писал, что акции LVMH взлетели до рекордного уровня после того, как китайские покупатели вышли из карантина. На торгах в Париже акции выросли на 5%, подняв рыночную стоимость LVMH примерно до 440 млрд евро, что является самым высоким показателем в Европе.

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