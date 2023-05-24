По итогам торговой сессии 23 мая акции французского дома моды Hermes International на торгах в Париже упали на 6,54%, до €1890, свидетельствуют данные фондовой биржи Euronext.
Капитализация европейских производителей люкса рухнула на $30 млрд
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Как изменилась стоимость акций
Бумаги Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) подешевели на 5,01% (€834,2), акции владельца бренда Gucci — Kering — снизились на 2,97% (€525,9).
Капитализация крупнейших производителей предметов роскоши обвалилась на $30 млрд за один день из-за опасений сокращения спроса, подсчитало агентство Bloomberg.
За последний год сектор производителей предметов роскоши стал для европейского фондового рынка тем же, чем крупные технологические компании являются для США: группой лидирующих эмитентов, чей рост сохраняется даже при подъеме и спаде экономики.
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В этом году бумаги продемонстрировали бурный рост, вызванный восстановлением спроса в мире, в том числе благодаря снятию антиковидных ограничений в Китае и восстановлению международных пассажирских авиаперевозок.
По словам аналитика инвестиционного банка Morgan Stanley Эдуарда Обена, в США наблюдаются «относительно сдержанные» показатели продаж люксовых товаров, в то время как спрос восстанавливается в других странах. И Азия, и США остаются важными рынками для европейских компаний, производящих премиальные товары.
По данным Morgan Stanley, на Азию, за исключением Японии, приходилось 30% продаж товаров премиум-класса LVMH в 2022 году, а на США — 27%.
Напомним
«Минфин» писал, что акции LVMH взлетели до рекордного уровня после того, как китайские покупатели вышли из карантина. На торгах в Париже акции выросли на 5%, подняв рыночную стоимость LVMH примерно до 440 млрд евро, что является самым высоким показателем в Европе.
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