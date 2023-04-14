Состояние главы LVMH Арно за день прыгнуло на $12 миллиардов, оставив Маска еще больше позади

Состояние Бернара Арно подскочило за день на $12 млрд после того, как гигант предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) отчитался о резком росте продаж в прошлом квартале. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный индекс миллиардеров.

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Состояние Арно в четверг, 13 апреля, выросло на $12 млрд до почти $210 млрд, что является рекордным показателем и вторым наибольшим однодневным ростом за всю историю.

Бернар Арно укрепляет свою позицию как самого богатого человека мира после того, как несколько раз вытеснял с первого места миллиардера Илона Маска.

Состояние Маска сейчас составляет $180 млрд после того, как он заработал $3,8 млрд.

Рост состояния Арно

Рост состояния Арно произошел после того, как инвесторы обрадовались квартальным продажам, опубликованным производителем сумок Louis Vuitton, шампанского Moet & Chandon и платьев Christian Dior.

Акции LVMH выросли на 5,7% до рекордного уровня, что вывело ее у топ-10 мировых компаний с рыночной капитализацией $444 млрд евро.

В начале апреля 74-летний Арно, семья которого владеет 48% капитала LVMH, присоединился к Маске и основателю Amazon Джеффу Безосу, чье состояние превысило $200 млрд. При чем Арно стал первым человеком за пределами США, которому удалось добиться такого результата.

Напомним

«Минфин» писал, что акции LVMH взлетели до рекордного уровня после того, как китайские покупатели вышли из карантина. На торгах в Париже акции выросли на 5%, подняв рыночную стоимость LVMH примерно до 440 млрд евро, что является самым высоким показателем в Европе.

В декабре 2022 года Илон Маск уступил первое место в рейтинге Forbes Real Time Billionaires Бернару Арно.