Первыми странами, которые начнут процесс внедрения украинского приложения с государственными услугами «Дия», станут Колумбия, Косово и Замбия. Об этом во время презентации «Дии» в Вашингтоне заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, передает Укринформ.
Колумбия, Замбия и Косово внедрят аналог украинской «Дии»
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Что известно
«В январе этого года я объявила, что США поддержат партнерские страны, вдохновленные „Дией“ и которые хотят ускорить собственную цифровую трансформацию, развивая и расширяя собственные возможности электронного управления», — отметила она.
Она отметила, что этот опыт будет иметь свои особенности в разных странах.
«Я в восторге от того, что USAID будет работать с Колумбией, Косово и Замбией», — подчеркнула Пауэр.
Она отметила, что Соединенные Штаты стремятся помочь партнерам «найти пути для достижения прогресса» в цифровой гражданской инфраструктуре.
«И мы продолжим наше тесное партнерство с Украиной как путем дальнейшей поддержки развития „Дии“, так и в содействии партнерству с другими странами, чтобы украинское лидерство могло вдохновлять больше цифровых трансформаций во всем мире», — подчеркнула администратор USAID.
Напомним
Во вторник в Вашингтоне состоялась презентация украинской разработки электронного управления «Действие», организованная совместно USAID и Министерством цифровой трансформации Украины. Мероприятие прошло при поддержке UK Aid, Eurasia Foundation,Visa, Diia.Education и Google.org.
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