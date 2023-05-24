Укрзализныця анонсировала обновленный график движения на летний сезон

Укрзализныця с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон. Об этом говорится в сообщении компании.

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Новые рейсы

поезд № 40/39 Запорожье — Солотвино, который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья — от Славского до Берегово;

поезд № 148/147 Киев — Одесса, который будет курсировать через Черкассы, что позволит жителям Черкасской области удобно планировать свой отдых у моря.

Еще два поезда Укрзализныци из нового графика изменят свой маршрут:

№ 13/14 Киев — Солотвино в новом графике будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Юг.), что даст жителям Подолья и Тернопольщины удобное сообщение с рекреационными зонами Закарпатья;

№ 234/233 Киев — Покровск — Львов будет курсировать через Павлоград, давая его жителям долгожданное сообщение с Киевом и Винницей, Хмельницким, Тернополем и Львовом.

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Четыре поезда Укрзализныци продлили маршрут:

№ 43/44 «Стефания Экспресс» Ивано-Франковск — Киев — Ивано-Франковск теперь будет направляться в Черкассы, давая жителям Черкасской области новое удобное сообщение с Прикарпатьем;

№ 105/106 Одесса — Киев — Одесса будет опционально направляться в и со станции Сумы, что позволит сумчанам добираться до приморского города прямым рейсом с удобным временем прибытия в Одессу;

№ 63/64 Харьков — Киев — Харьков опционально по новому графику сможет курсировать в и из Львова;

№ 53/54 Одесса — Днепр — Одесса опционально по новому графику сможет курсировать в Запорожье и Запорожье.

Также будет уменьшено время на пути следования более 35 поездов, в частности, №¾ Запорожье — Ужгород, № 15/16 Харьков — Ясиня, № 17/18 Харьков — Ужгород, № 29/30 Киев — Ужгород, № 749/750 Киев — Чоп, Ужгород, № 779/780 Киев — Сумы, № 790/789−792/791 Киев — Кропивницкий/Кременчуг и другим.