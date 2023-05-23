Укрзализныця планирует запустить отдельные купе для женщин

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Что известно

Отмечается, что разрабатываются IT-решения и будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. Также компания проводит консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

«Безопасность украинцев — независимо от гендера — наш фундаментальный приоритет, особенно в период полномасштабной войны. Наши железнодорожники внимательно изучили мировой опыт, ведь женские купе или вагоны существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе. Поэтому текущее решение железной дороги — помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мероприятий, одним из которых станет „пилот“ с женскими купе», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

По его словам, УЗ будет тестировать их в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примет решение о масштабировании, которое будет зависеть от реального спроса и отзывов.

Все новые и модернизированные вагоны Укрзализныци — а это около 15% вагонов в активном использовании — обязательно оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника.

Напомним

В 2010 году Укрзализныця уже вводила такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступна исключительно в кассах.