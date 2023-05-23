Укрзализныця активно работает над вопросом усиления мер безопасности в пассажирских поездах. В частности, компания рассматривает возможность введения женских купе. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Укрзализныця планирует запустить отдельные купе для женщин
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Что известно
Отмечается, что разрабатываются IT-решения и будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. Также компания проводит консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями.
«Безопасность украинцев — независимо от гендера — наш фундаментальный приоритет, особенно в период полномасштабной войны. Наши железнодорожники внимательно изучили мировой опыт, ведь женские купе или вагоны существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе. Поэтому текущее решение железной дороги — помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мероприятий, одним из которых станет „пилот“ с женскими купе», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.
По его словам, УЗ будет тестировать их в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примет решение о масштабировании, которое будет зависеть от реального спроса и отзывов.
Все новые и модернизированные вагоны Укрзализныци — а это около 15% вагонов в активном использовании — обязательно оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника.
Напомним
В 2010 году Укрзализныця уже вводила такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступна исключительно в кассах.
Комментарии - 5
Для трансгендеров, соглашусь, надо. А меньшинствами кого считаешь? Интерсекс-людей (с нарушением формирования пола) будет больше, чем трансгендеров. Сколько рыжеволосых от природы, примерно столько и интерсексов. Вот только не все об этом скажут. Что трансгендеры, что интерсекс-люди могут это скрывать. А вот если это синдромы Клайнфельтера, Де-Ля-Шапеля и им подобные во внешних проявлениях в телосложении — это трудно скрыть от окружающих, и такие люди часто нуждаются в дополнительной защите.