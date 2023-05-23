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23 мая 2023, 17:01 Читати українською

Укрзализныця планирует запустить отдельные купе для женщин

Укрзализныця активно работает над вопросом усиления мер безопасности в пассажирских поездах. В частности, компания рассматривает возможность введения женских купе. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Укрзализныця активно работает над вопросом усиления мер безопасности в пассажирских поездах.
Фото: focus.ua

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Что известно

Отмечается, что разрабатываются IT-решения и будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. Также компания проводит консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

«Безопасность украинцев — независимо от гендера — наш фундаментальный приоритет, особенно в период полномасштабной войны. Наши железнодорожники внимательно изучили мировой опыт, ведь женские купе или вагоны существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе. Поэтому текущее решение железной дороги — помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мероприятий, одним из которых станет „пилот“ с женскими купе», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

По его словам, УЗ будет тестировать их в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примет решение о масштабировании, которое будет зависеть от реального спроса и отзывов.

Все новые и модернизированные вагоны Укрзализныци — а это около 15% вагонов в активном использовании — обязательно оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника.

Напомним

В 2010 году Укрзализныця уже вводила такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступна исключительно в кассах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
23 мая 2023, 17:10
#
А ще окремі купе для меншин і трансгендерів
+
0
mlp711141
mlp711141
23 мая 2023, 17:57
#
А ще окремі купе для меншин

Для трансгендеров, соглашусь, надо. А меньшинствами кого считаешь? Интерсекс-людей (с нарушением формирования пола) будет больше, чем трансгендеров. Сколько рыжеволосых от природы, примерно столько и интерсексов. Вот только не все об этом скажут. Что трансгендеры, что интерсекс-люди могут это скрывать. А вот если это синдромы Клайнфельтера, Де-Ля-Шапеля и им подобные во внешних проявлениях в телосложении — это трудно скрыть от окружающих, и такие люди часто нуждаются в дополнительной защите.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
23 мая 2023, 17:40
#
А для собак???
+
+30
bonv
bonv
23 мая 2023, 17:48
#
Можна ще окремо пенсіонерів:)))
+
0
mlp711141
mlp711141
23 мая 2023, 17:58
#
Тоже неплохо бы…
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