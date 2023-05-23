Alibaba планирует сократить до 7% всего персонала — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 мая 2023, 15:59 Читати українською

Alibaba планирует сократить до 7% всего персонала — Bloomberg

Облачное подразделение китайской Alibaba Group начало серию сокращений сотрудников, под которые могут попасть до 7% всего персонала, сообщили Bloomberg информированные источники.

Облачное подразделение китайской Alibaba Group начало серию сокращений сотрудников, под которые могут попасть до 7% всего персонала, сообщили Bloomberg информированные источники.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПо их словам, компания уже начала информировать работников, которые будут уволены.
Фото: parlament.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По их словам, компания уже начала информировать работников, которые будут уволены. Им Alibaba предлагает выходное пособие или возможность перевода в другие подразделения, хотя перевод не гарантируется, уточнил один из собеседников агентства.

Сокращения направлены на оптимизацию облачного бизнеса, который Alibaba планирует выделить в отдельную компанию в течение года, подчеркнул один из источников Bloomberg.

Читайте: Alibaba за день подорожала на $32 миллиарда

Напомним

В конце марта Alibaba Group объявила о разделении своего бизнеса на шесть основных подразделений, которые будут самостоятельно привлекать средства и планировать первичные размещения акций.

Каждая бизнес-группа будет иметь собственные советы директоров и в будущем получат возможность проводить независимое финансирование и листинг.

В результате будут созданы Alibaba Cloud Intelligence (облачный бизнес), Taobao Tmall (подразделение онлайн-покупок), International Digital Commerce (цифровое бизнес-подразделение), Local Life (включает бизнес по доставке еды), Cainiao (логистика) и Dawen Entertainment (цифровые медиа и развлечения).

Читайте: Основатель Alibaba Джек Ма возвращается в Китай — СМИ

Крупнейший из новых бизнесов — Alibaba Cloud — возглавит нынешний гендиректор Alibaba Group Дэниел Чжан. Несколько дней назад он сообщил, что в результате реорганизации китайский технологический гигант полностью откажется от контроля над бизнесом Alibaba Cloud.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами