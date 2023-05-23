Облачное подразделение китайской Alibaba Group начало серию сокращений сотрудников, под которые могут попасть до 7% всего персонала, сообщили Bloomberg информированные источники.
Alibaba планирует сократить до 7% всего персонала — Bloomberg
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Что известно
По их словам, компания уже начала информировать работников, которые будут уволены. Им Alibaba предлагает выходное пособие или возможность перевода в другие подразделения, хотя перевод не гарантируется, уточнил один из собеседников агентства.
Сокращения направлены на оптимизацию облачного бизнеса, который Alibaba планирует выделить в отдельную компанию в течение года, подчеркнул один из источников Bloomberg.
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Напомним
В конце марта Alibaba Group объявила о разделении своего бизнеса на шесть основных подразделений, которые будут самостоятельно привлекать средства и планировать первичные размещения акций.
Каждая бизнес-группа будет иметь собственные советы директоров и в будущем получат возможность проводить независимое финансирование и листинг.
В результате будут созданы Alibaba Cloud Intelligence (облачный бизнес), Taobao Tmall (подразделение онлайн-покупок), International Digital Commerce (цифровое бизнес-подразделение), Local Life (включает бизнес по доставке еды), Cainiao (логистика) и Dawen Entertainment (цифровые медиа и развлечения).
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Крупнейший из новых бизнесов — Alibaba Cloud — возглавит нынешний гендиректор Alibaba Group Дэниел Чжан. Несколько дней назад он сообщил, что в результате реорганизации китайский технологический гигант полностью откажется от контроля над бизнесом Alibaba Cloud.
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