Alibaba за день подорожала на $32 миллиарда

Новости о реорганизации китайской компании Alibaba вызвали рост цен на ее акции и увеличили рыночную стоимость более чем на $30 млрд. Акции техногиганта в Гонконге взлетели более чем на 16%. По оценкам Morgan Stanley, совокупная стоимость Alibaba теперь может достигать $530 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что китайский лидер онлайн-торговли удивил рынки, объявив накануне планы разделить свою империю, стоимостью $220 млрд на то время, на шесть подразделений. Каждый из них сможет независимо от других привлекать средства и провести собственно IPO.

Осуществляя наибольшую перестройку в своей истории, Alibaba пытается решить две ускользнувшие от многих ее конкурентов задачи — успокоить как правительство, не доверяющее крупным компаниям, так и инвесторов, травмированных многолетним регулятивным репрессивным режимом.

Переход к структуре холдинговой компании является редким явлением для крупных китайских технологических компаний и может послужить примером для таких конкурентов, как оператор WeChat Tencent.

Кроме того, отмечается, что акции конкурентов, включая Tencent Holdings, также выросли — инвесторы ожидают, что конкуренты Alibaba могут предпринять аналогичные действия в условиях ослабления регуляторного режима.

Новые подразделения

Alibaba выделит следующие подразделы:

Alibaba Cloud Intelligence (облачные сервисы и искусственный интеллект);

Taobao Tmall Commerce Group (цифровые торговые площадки, включая Taobao и Tmall);

Local Services Group (служба доставки еды и картографические сервисы);

Cainiao Smart Logistics (логистика);

Global Digital Commerce Group (международные предприятия Alibaba, включая AliExpress и Lazada);

Digital Media and Entertainment Group (стриминговые сервисы и кинобизнес).

Напомним

«Минфин» писал о том, что основатель Alibaba и один из известнейших китайских предпринимателей Джек Ма вернулся в Китай, завершив более чем годичное пребывание за границей, которое, по мнению представителей индустрии, отражало настроения частного бизнеса Китая.