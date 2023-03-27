Основатель Alibaba Джек Ма возвращается в Китай — СМИ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2023, 11:55 Читати українською

Основатель Alibaba Джек Ма возвращается в Китай — СМИ

Основатель Alibaba и один из самых известных китайских предпринимателей Джек Ма вернулся в Китай, завершив более чем годичное пребывание за границей, которое, по мнению представителей индустрии, отражало настроения частного бизнеса Китая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на публикацию китайской газеты South China Morning Post.

Основатель Alibaba и один из самых известных китайских предпринимателей Джек Ма вернулся в Китай, завершив более чем годичное пребывание за границей, которое, по мнению представителей индустрии, отражало настроения частного бизнеса Китая.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Возвращение Ма

Ма, один из самых известных китайских предпринимателей, покинул материковый Китай в конце 2021 года, с тех пор его видели на фотографиях в Японии, Австралии и Таиланде.

«Когда-то один из самых откровенных бизнесменов страны, он отошел от публичного внимания в конце 2020 года после критики китайской регуляторной системы, которую впоследствии обвинили в том, что она спровоцировала широкомасштабные регуляторные репрессии со стороны Пекина.

Хотя в последние месяцы китайские власти заявили, что прекратили репрессии и будут искать пути поддержки частного сектора, китайские предприниматели заявили, что рассматривают решение Ма остаться за границей как фактор, препятствующий доверию", — пишет агентство.

Акции Alibaba в Гонконге выросли более чем на 4% после опубликования материала SCMP.

SCMP не указала, когда Ма вернулся в Китай, но со ссылкой на источники сообщается, что он посетил школу, основанную в городе Ханчжоу, где расположены Alibaba и компания Ant Group, занимающаяся финтехом.

Alibaba не сразу ответила на просьбу о комментарии.

Предыстория

В октябре 2020 года Ма выступил на шанхайском форуме с критикой китайских властей в сфере финансового регулирования. Через несколько дней после этого китайские власти отменили готовившееся IPO Ant Group, объем которого должен составить $37 млрд.

В дальнейшем Alibaba была оштрафована на рекордные $2,8 млрд в связи с антимонопольными нарушениями.

После шанхайского форума и отмены IPO Ant Group Ма перестал появляться на публике.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами