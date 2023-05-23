Пенсионный фонд профинансировал выплату пенсий за май в размере 50,2 млрд грн, в том числе 40,3 млрд грн — через уполномоченные банки. Об этом сообщает пресс-служба Фонда .
Пенсионный фонд направил 50,2 миллиарда на пенсии за май
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Сколько профинансировано
«По состоянию на 22 мая профинансировано: 50,2 млрд грн — на пенсионные выплаты, в том числе 9,9 млрд — через АО „Укрпочта“, 40,3 млрд грн — через уполномоченные банки», — говорится в сообщении.
Кроме того, 3 млрд. грн. направлено на финансирование жилищных субсидий и льгот; 2,027 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 978,4 млн грн — на оплату больничных.
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Напомним
За январь — апрель 2023 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) получил 128,5 млрд грн поступлений от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что на 14,2 млрд грн больше, чем планировалось.
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