В «Дие» можно подать заявление о замене водительских прав за несколько секунд. Как это сделать

В «Дие» можно подать заявление о замене водительского удостоверения через несколько секунд, а затем забрать документ в сервисном центре МВД. Или отказаться от пластика и оставить только цифровой документ. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

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Какие причины замены водительского

потеряли или повредили документ;

сменили фамилию;

истек срок действия первого удостоверения у водителя-новичка;

хотите обменять пластик на диджитал.

Как это сделать

щелкните меню Услуги и нажмите Замена водительского удостоверения;

выберите причину замены;

выберите тип удостоверения — цифровое или цифровое+пластик;

выберите сервисный центр, где удобно забрать документ;

подпишите заявление.

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Оплата услуги

Оплатить услугу нужно в течение 10 минут, чтобы заявление не было аннулировано. Ожидайте приглашения в сервисный центр или пуш от «Дии», когда цифровое водительское удостоверение будет готово.

Обновите приложение для доступа к услуге.

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