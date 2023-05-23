В «Дие» можно подать заявление о замене водительского удостоверения через несколько секунд, а затем забрать документ в сервисном центре МВД. Или отказаться от пластика и оставить только цифровой документ. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
В «Дие» можно подать заявление о замене водительских прав за несколько секунд. Как это сделать
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Какие причины замены водительского
- потеряли или повредили документ;
- сменили фамилию;
- истек срок действия первого удостоверения у водителя-новичка;
- хотите обменять пластик на диджитал.
Как это сделать
- щелкните меню Услуги и нажмите Замена водительского удостоверения;
- выберите причину замены;
- выберите тип удостоверения — цифровое или цифровое+пластик;
- выберите сервисный центр, где удобно забрать документ;
- подпишите заявление.
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Оплата услуги
Оплатить услугу нужно в течение 10 минут, чтобы заявление не было аннулировано. Ожидайте приглашения в сервисный центр или пуш от «Дии», когда цифровое водительское удостоверение будет готово.
Обновите приложение для доступа к услуге.
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