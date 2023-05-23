Аналитики банка UBS считают, что цена на золото вырастет до $2100 за тройскую унцию к концу года и до $2200 к марту 2024 года, сообщило издание Business Insider. Одной из причин такого роста будет устойчивый высокий спрос со стороны центральных банков, полагают эксперты.
UBS предсказал рост цен на золото до $2200 за унцию к концу 2024 года
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Что будет с ценами на золото
«Мы считаем, что эта тенденция к покупкам центральными банками, вероятно, сохранится на фоне повышенных геополитических рисков и повышенной инфляции», — говорится в сообщении UBS.
В банке обратили внимание, что решение США заморозить российские валютные резервы могло иметь долгосрочные последствия для поведения центральных банков.
По состоянию на понедельник, 22 мая, июньские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) торговались на уровне $1975,7 (-0,3%).
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В прошлом году объем покупок драгоценного металла со стороны крупнейших центробанков стал рекордным.
В 2022 году центральные банки купили 1078 тонн золота, что стало самым высоким годовым объемом покупок с момента начала ведения статистики в 1950 году и более чем вдвое превышает объем в 450 тонн, закупленных в 2021 году.
По мнению аналитиков UBS, спрос на золото со стороны мировых центральных банков, вероятно, останется высоким даже после рекордного года покупок.
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Судя по данным за первый квартал, центральные банки могут закупить в этом году 700 тонн драгоценного металла, прогнозируют аналитики UBS. Это меньше, чем в 2022 году, но все же выше среднего годового показателя в 500 тонн с 2010 года.
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