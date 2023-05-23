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23 мая 2023, 9:37 Читати українською

UBS предсказал рост цен на золото до $2200 за унцию к концу 2024 года

Аналитики банка UBS считают, что цена на золото вырастет до $2100 за тройскую унцию к концу года и до $2200 к марту 2024 года, сообщило издание Business Insider. Одной из причин такого роста будет устойчивый высокий спрос со стороны центральных банков, полагают эксперты.

Аналитики банка UBS считают, что цена на золото вырастет до $2100 за тройскую унцию к концу года и до $2200 к марту 2024 года, сообщило издание Business Insider.
Фото: internationalwealth.info

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Что будет с ценами на золото

«Мы считаем, что эта тенденция к покупкам центральными банками, вероятно, сохранится на фоне повышенных геополитических рисков и повышенной инфляции», — говорится в сообщении UBS.

В банке обратили внимание, что решение США заморозить российские валютные резервы могло иметь долгосрочные последствия для поведения центральных банков.

По состоянию на понедельник, 22 мая, июньские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) торговались на уровне $1975,7 (-0,3%).

Читайте: Центробанки продолжат активно покупать золото — UBS

В прошлом году объем покупок драгоценного металла со стороны крупнейших центробанков стал рекордным.

В 2022 году центральные банки купили 1078 тонн золота, что стало самым высоким годовым объемом покупок с момента начала ведения статистики в 1950 году и более чем вдвое превышает объем в 450 тонн, закупленных в 2021 году.

По мнению аналитиков UBS, спрос на золото со стороны мировых центральных банков, вероятно, останется высоким даже после рекордного года покупок.

Читайте: ФРС и ЕЦБ сказали свое слово по процентным ставкам: почему золото продолжает расти

Судя по данным за первый квартал, центральные банки могут закупить в этом году 700 тонн драгоценного металла, прогнозируют аналитики UBS. Это меньше, чем в 2022 году, но все же выше среднего годового показателя в 500 тонн с 2010 года.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
23 мая 2023, 10:50
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Не золото буде рости, а долар буде падати.
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