UBS предсказал рост цен на золото до $2200 за унцию к концу 2024 года

Аналитики банка UBS считают, что цена на золото вырастет до $2100 за тройскую унцию к концу года и до $2200 к марту 2024 года, сообщило издание Business Insider. Одной из причин такого роста будет устойчивый высокий спрос со стороны центральных банков, полагают эксперты.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Что будет с ценами на золото «Мы считаем, что эта тенденция к покупкам центральными банками, вероятно, сохранится на фоне повышенных геополитических рисков и повышенной инфляции», — говорится в сообщении UBS. В банке обратили внимание, что решение США заморозить российские валютные резервы могло иметь долгосрочные последствия для поведения центральных банков.

По состоянию на понедельник, 22 мая, июньские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) торговались на уровне $1975,7 (-0,3%). Читайте: Центробанки продолжат активно покупать золото — UBS

В прошлом году объем покупок драгоценного металла со стороны крупнейших центробанков стал рекордным. В 2022 году центральные банки купили 1078 тонн золота, что стало самым высоким годовым объемом покупок с момента начала ведения статистики в 1950 году и более чем вдвое превышает объем в 450 тонн, закупленных в 2021 году.