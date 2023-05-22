Парламент Великобритании призвал приравнять криптовалюты к азартным играм

Комитет Казначейства палаты общин Великобритании считает, что необходимо приравнять криптоактивы к казино или карточным играм. Об этом пишет Investory со ссылкой на Reuters.

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Что известно

По мнению законодателей, криптовалюты больше соответствуют азартным играм, чем финансовым услугам, что подтверждается данными поведения их владельцев.

«Мы рекомендуем правительству регулировать розничную торговлю и инвестиционную деятельность в криптоактивах без обеспечения как азартные игры, а не как финансовую услугу, согласно заявленному принципу „одинаковый риск — одинаковый результат регулирования“, — говорится в докладе».

Заявление Комитета подвергли критике некоторые участники рынка. Отраслевая организация CryptoUK заявила, что категорически не соглашается с приравниванием криптовалютного сектора к азартным играм.

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«Мы обеспокоены и разочарованы этими заявлениями, которые считаем бесполезными, ошибочными, фундаментально ошибочными и необоснованными. Это заявление не отражает истинную природу, цель и потенциал криптоиндустрии», — говорится в заявлении CryptoUK.

Согласно официальным данным, около 10% взрослых британцев хоть раз владели криптоактивами. Великобритания намерена стать глобальным центром криптовалют и технологии блокчейн. Тем не менее члены парламента считают, что эта индустрия имеет множество рисков.

«События 2022 года осветили риски, которые несет для потребителей индустрия криптоактивов, значительная часть которой остается дикой мерой», — заявил глава комитета Казначейства палаты общин Великобритании Гарриет Болдуин.

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