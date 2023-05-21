В Украине обновили правила прохождения обязательного технического досмотра транспортных средств. Изменения в постановление принял Кабинет Министров. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.
В Украине обновили правила прохождения техосмотра. Что нового
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Основные изменения
Основные изменения, касающиеся обязательного технического контроля автомобилей, включают:
- Внедрение электронного протокола для результатов обязательного технического контроля с возможностью печати бумажной копии при необходимости.
- Внедрение видеофиксации процесса техосмотра вместо фотофиксации, что уменьшает риск коррупции.
- Видеоматериалы будут доступны органам власти, местному самоуправлению и физическим и юридическим лицам за соответствующими обращениями.
- Имплементация требований по проверке технического состояния транспортных средств, установленных Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года.
- Определение исключительного перечня правовых оснований отказа в прохождении обязательного техносмотра.
«Эти изменения направлены на улучшение процедуры обязательного технического контроля транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения», — отметил Дряпатый.
Источник: Минфин
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