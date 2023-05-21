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21 мая 2023, 16:18 Читати українською

В Украине обновили правила прохождения техосмотра. Что нового

В Украине обновили правила прохождения обязательного технического досмотра транспортных средств. Изменения в постановление принял Кабинет Министров. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

В Украине обновили правила прохождения обязательного технического досмотра транспортных средств.
Фото: avtomir.ua

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Основные изменения

Основные изменения, касающиеся обязательного технического контроля автомобилей, включают:

  • Внедрение электронного протокола для результатов обязательного технического контроля с возможностью печати бумажной копии при необходимости.
  • Внедрение видеофиксации процесса техосмотра вместо фотофиксации, что уменьшает риск коррупции.
  • Видеоматериалы будут доступны органам власти, местному самоуправлению и физическим и юридическим лицам за соответствующими обращениями.
  • Имплементация требований по проверке технического состояния транспортных средств, установленных Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года.
  • Определение исключительного перечня правовых оснований отказа в прохождении обязательного техносмотра.

«Эти изменения направлены на улучшение процедуры обязательного технического контроля транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения», — отметил Дряпатый.

Источник: Минфин
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