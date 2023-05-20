Польская компания подала иск против Газпрома на $1,4 миллиарда

Польская компания Europol Gaz, управляющая участком газопровода Ямал — Европа, подала иск в суд против российского «Газпрома» на общую сумму почти 6 млрд злотых (около $1,4 млрд). Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр государственных активов Польши Яцек Сасин в эфире TVP Info.

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Компания EuRoPol Gaz обратилась в арбитраж с иском против «Газпрома» о возмещении примерно 850 млн злотых дебиторской задолженности, просроченных платежей за транспортировку газа.

По словам Сасина, тогдашний вице-премьер Вальдемар Павляк «подарил деньги россиянам в 2010 году, он не претендовал на эти деньги», но при условии, что россияне будут поставлять газ до 2045 года.

Как пояснил вице-премьер, газ, который должен был пройти через Польшу, пока не транспортируется, поэтому Польша имеет право требовать возврата.

Также этот иск касается потерянной выгоды EuRoPol Gaz за транспортировку до 2045 года — эта сумма превышает 5 млрд злотых.

Напомним

«Минфин» писал, что по итогам 2022 года чистая прибыль российского «Газпрома» упала до 747,25 млрд рублей против 2,68 трлн рублей в 2021 году. За год показатель упал более чем в 3,6 раза.

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