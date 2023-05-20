Нацбанк значительно сократил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 15 по 19 мая, купил на межбанковском валютном рынке $11,59 млн и продал $391,96 млн. Отрицательное сальдо составило $380,37 млн против $535,74 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $155,37 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $108,91 млн;

продал $9 836,33 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $9 727,42 млн.

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