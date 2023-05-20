За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 202 430 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
670 российских оккупантов, 4 танка и 32 БПЛА. Потери врага за 19 мая
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Потери врага
- личного состава — около 202430 (+670) человек ликвидировано,
- танков — 3781 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7382 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 3229 (+19) ед,
- РСЗО — 564 (+0) ед,
- средства ПВО — 325 (+6) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2801 (+32),
- крылатые ракеты — 1011 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6103 (+20) ед,
- специальная техника — 423 (+4).
Источник: Минфин
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